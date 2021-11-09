揀小棠菜貼士｜鈣含量超高適合快炒！4大挑選原則莖部要飽滿硬實

社員廖炯程在廚藝公社貼文：不結球白菜今天說一下「小棠菜」，菜市場直覺的依外觀給稱呼「湯匙菜」。屬於十字花科一種，也就是一種小白菜，白菜很複雜的分了結球白菜、不結球白菜、半結球白菜，小棠菜就是屬於不結球那種，結球了很直觀就是大白菜，還有一種半結球的，就是結一半的，像是鵝白菜。
因為它的個頭不大，亭亭玉立的模樣，腰間還似乎束了腰，有個文弱書生的別名叫「江門白菜」，其實它源自中國大陸，有個文青的名子叫「上海青」，用於大菜的擺盤裝飾，上海的菜飯就是不能少了小棠菜這味。
這菜很看人吃，因為有種說不出的澀澀口感，有的人情有獨鍾，有些人不喜愛他的特殊氣味，因為含有些許的硫化物，以及豐富的胡蘿蔔素。鈣含量超高，所以常有營養師建議打泥給小孩食用，川燙可以去除澀味，快炒可以保留營養價值，就看各味少婦的選擇了！ps.十字花科的一員，少婦們多吃可以省保養品啊！
▼小棠菜挑選原則（按圖看清👇👇👇）
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1. 莖部飽滿硬實，不要濕爛。
2. 葉面有一定的厚實感，不要發黃、水傷。
3. 接近根部寬大的氣味濃，小株的氣味較淡。
4. 有些小販會在葉面灑水，增加新鮮感，但回家後保存不易，盡量挑選不過水的。
其他社員留言回覆：「長知識了！有助於我提升買菜的技能，感謝樓主！」、「在這不止能學習到料理 還可以認識食材真的很棒的社團。」、「每次都很開心看到教學文！上次去買菜，詢問賣菜的闆娘，她回我：挑看順眼的⋯=_=」、「蠻適合牛肉麵這類重口味的湯麵。」、「謝謝詳細介紹＆分享。」
▼小棠菜營養（點擊下圖看清！👇👇👇）
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