香口膠冷知識｜再不惹人討厭破壞環境？可生物分解香口膠有望開發

香口膠不只你愛吃，全世界都愛吃。也正是因為這樣，香口膠其實是一種全球性的消耗性糖果產品，可以咀嚼卻無需吞嚥。



香口膠具有橡膠的質地，但也正是因為這樣不會分解的特性，使得香口膠無形之中對環境造成了不小的影響。

香口膠的成分是否對身體有害？（按圖看清！）

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天然膠基取代人工膠基，將可達分解效果

膠基（Gum Base），美國食品藥品管理局定義為非營養性咀嚼物質，作為香口膠可食用部分和可溶部分的載體，例如糖、香料和生物活性化合物。

科學家目前利用天然植物來源的人心果樹樹液（Chicle），成功取代人工膠基，每棵樹在6到7年的時間裡，每次收穫都可產生3到5公斤的樹液，且採集過程中不會傷害到樹本身。對於環境來說可以有很大的幫助，唯一的缺點就是無法大量生產，且需要藉由人工的方式採集，無法仰賴機具。

但即使是如此，科學家仍然認為天然膠基具有市場潛力，若是能開發出更多類似的來源，就能有效解決香口膠長久以來無法分解的問題。

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香口膠的魅力大，卻無法分解

美國西雅圖派克市場內的Gum Wall，是當地的著名景點，香口膠一旦但黏在牆上就可以說是永遠待在原處，即便颳風下雨也都沒辦法移除它，在觀光經典它是一種特色，但日常生活中卻是一種困擾。

最早，香口膠是由糖製成，但後來發現糖容易造成各種牙齒疾病，因此後來許多廠商會選擇用多元醇取代。相比糖果性質的香口膠，研究在消費市場上也發現，具有藥用特性或是無糖的香口膠需求量很大，另外最常見的就是人們會利用咀嚼香口膠來提升警覺性或注意力，甚至是調節壓力的一種方式。

除了咀嚼的誘因十足以外，香口膠最大的特性就是無法分解，加上龐大的市場需求，隨之就是對環境造成的問題，因此科學家積極地尋找能夠讓香口膠自然分解的原材料，希望能解決這個累積已久的問題。

市場價值將在2023年衝破370億

即將於2021年12月發表的《Future Foods》研究中就提及，香口膠在全球的糖果市場中排名第三，僅次於朱古力與糖果，不僅如此，香口膠的消費量每年都在以0.5公噸的速度增加，70%的兒童、青少年和成人都喜歡食用它，可以說是糖果界不可獲缺的重要一員。

全球香口膠市場的香口膠產值目前約莫在250億美元左右，但以需求不斷提升的狀況下，可望在2023 年可達370億美元，這也是科學家會在今日如此迫切希望可以解決分解問題的主因，畢竟龐大的市場所帶來的環境問題更是可觀。

參考資料：Biodegradable medicated chewing gum: A modernized system for delivering bioactive compounds

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