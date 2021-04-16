薄荷營養｜緩解感冒症狀醒腦提神　可搭配綠茶一種人不宜飲用

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-04-16 17:02

大家所熟知的薄荷，香氣宜人，有一股清新使人舒爽的感覺，可以添加蜂蜜、檸檬或是綠茶當作基底來泡茶，都是很好的醒腦、促進血液循環及紓壓的茶品。

▼薄荷營養（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

台灣曹永昌中醫師表示，薄荷分為薄荷葉與薄荷腦。其中薄荷葉泡茶可以消除感冒症狀，在中醫來看，感冒分為風寒與風熱，薄荷葉可在風熱初期使用，像是咳嗽、鼻塞、打噴嚏都能得到緩解，達到清咽利膈之效用，使身心得到放鬆；早上昏昏沉沉的來一杯薄荷茶可醒腦；牙齒痛、口舌生瘡、中暑、胃口不佳、脹氣，也都有幫助。

而薄荷腦則是從薄荷油中提煉出來的，具有醫療功能，醒腦開竅之作用；可用在皮膚病的止痛、止癢上，冰冰涼涼的，對深部組織的血管引起收縮而產生治療作用；輔助治療感冒，並有健胃、驅風之作用。

相關文章：無花果營養｜養顏抗癌改善便秘 花粉過敏腸胃不佳4類人要避食👇👇👇

關於薄荷在食用上有何禁忌呢？曹永昌中醫師指出，薄荷屬性偏涼，體質偏涼者不建議食用。薄荷對大腦有幫助，能增強記憶、使精神集中，因此不宜與過熱的補藥一同服用；另外，因為薄荷腦屬高貴中藥，因此不宜服用會解藥之食材，例如咖啡、茶葉、綠豆、黑豆等，否則恐將薄荷腦之功效解掉，因而浪費。

除了薄荷茶之外，薄荷亦可用來製造薄荷精油、薄荷香皂，或是添加在沐浴乳中，忙了一整天回家可使用薄荷來紓解神經、改善緊繃的狀態，也不妨沖泡一杯薄荷茶來紓緩偏頭痛，對於有睡眠困擾的民眾，也具有放鬆安撫的作用。可與綠茶一同使用，等待薄荷葉展開，飄出陣陣薄荷香，再加入適量冰糖調味，放涼或是熱熱喝都很好。

相關文章：【去水腫】檸檬青瓜7款減肥瘦身茶 下半身肥胖久坐辦公室必飲！

+ 14 + 14 + 14

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】