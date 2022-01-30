團年｜湯圓熱量高　4粒等於1碗飯　配糖水更易肥　一招照食不增磅

相信大家不免俗都會吃湯圓。吃湯圓除了代表長1歲以外，也代表團圓的意涵。而市面上有各式各樣的湯圓，除了婚宴上常見的紅白湯圓，做成甜湯最應景；另外也有花樣百出的包餡湯圓、包紅豆、絞肉只是基本款，還有包抹茶、芝士的季節限定湯圓！不過也許你知道：湯圓的熱量很高，吃1顆包餡湯圓，就要快走27分鐘才能消耗熱量！吃了4顆湯圓，等同吃下1個招牌便當！



吃1顆花生湯圓 要走27分鐘的路消耗熱量！

來自台灣的營養師余朱青在FB上說明，1顆花生湯圓熱量就高達73千卡。吃4顆包餡湯圓就超過了1碗白飯280千卡的熱量。「以60公斤成人來說，吃了1顆就要用快走27分鐘才能消耗熱量，所以想吃還是淺嚐幾口應應景就好。」

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不過對於喜愛甜食的你來說，吃甜湯圓重點不是湯圓本身，而是糖水，對吧？余朱青表示，很多人在吃湯圓時還喜歡搭配甜湯，1碗約350ml的紅豆湯熱量就要340千卡，花生湯熱量更高，1碗要420千卡，還有加在小湯圓中的甜酒釀， 100g 熱量也有162kcal。 自己煮湯圓，可以用清淡及天然的湯底代替甜湯，就不要加砂糖了。鹹的湯圓則可減少調味或多加點當季蔬菜。 同時也給一項建議：「1碗湯圓食用時可以將有餡的湯圓，與沒餡的湯圓混搭，這樣熱量才不會太高喔。」

包餡湯圓吃4顆 熱量等同1個便當

同時余朱青提醒，「4顆包餡湯圓加上1碗花生湯，熱量就高達712卡，等於市售的招牌便當1份了。如果要吃湯圓，前1餐及後1餐的白飯或澱粉主食的攝取就要減量，1整天攝取的熱量才不會爆表。」

最後，余朱青也提醒，另外湯圓是由糯米製成，糯米黏性強不容易消化，所以消化較不好的朋友也不要多吃。湯圓熱量高，不過量食用，吃完也不要坐著看電視，可以起來散步幫助消化。

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