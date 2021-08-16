豆腐熱量｜吃對豆製品減重補鈣又增肌　營養師曝：這種豆腐不敢吃

豆腐、豆乾、豆腐花，豆製品你最愛吃哪個呢？台灣營養師高敏敏分享，她最害怕百頁豆腐，吃百頁豆腐就等於黃豆加油，不建議常常吃。



各類豆製品製作方式

高敏敏指出，豆製品的製作方式各有不同，黃豆榨汁可做成豆漿；豆漿加凝固劑是豆腐花；豆漿加熱上面一層一層的薄膜可以做成豆皮；豆腐花加壓、脫水製成嫩豆腐、板豆腐；豆腐再加壓、烘乾就成了豆乾；豆腐經過油炸是油豆腐；豆腐冷凍後則是凍豆腐。

豆腐熱量排行（按圖看清！）

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百頁豆腐=黃豆+油

高敏敏表示，各類豆製品中，她最害怕百頁豆腐，因為百頁豆腐大多是用大豆蛋白為原料、澱粉當黏稠劑，再加上大豆油、食品添加物製成。簡單來說，百頁豆腐就是黃豆加油，油脂含量特別高，一條百頁豆腐185g，熱量高達363大卡。

而凍豆腐的製作跟嫩豆腐其實差不多，至於熱量會相差這麼大，主要是因為凍豆腐會去掉水分，導致熱量提高。

聰明吃豆製品

高敏敏強調，吃對豆製品很重要，能吃愈接近黃豆原型的豆腐最好，除了富含優質植物性蛋白、不含膽固醇，大豆中的大豆異黃酮、維他命E、維他命B雜，能改善代謝及腸道環境。

1. 在意熱量、想減重減脂者：選擇豆漿、豆腐花、豆腐。

2. 想補鈣者：選擇豆乾、凍豆腐、傳統板豆腐。

3. 想補蛋白質、增肌者：選擇豆皮、豆乾。

4. 不想變胖者：拒吃百頁豆腐、炸豆皮。



高敏敏提醒，豆腐吃法千變萬化，如果使用煎、炸的烹煮方式，熱量、脂肪自然會上升，除了選對豆腐、也要留意烹調方式，才能吃得更健康。

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