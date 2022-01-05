排骨食譜｜蜜汁排骨酸酸甜甜下飯首選　上碟前撒白芝麻增香氣

蜜汁排骨以豬排骨為主要食材，是一道色香味俱全的名餚，屬於安徽菜的代表之一。提供人體生理活動必需的優質蛋白質、脂肪等，口味香甜微酸。



今晚隨手做了一道排骨料理，覺得很好吃⋯⋯分享給您！

蜜汁排骨做法（按圖看清👇👇👇）

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材料：排骨

配料：蒜頭、蔥、白芝麻

醬料：冰糖、醬油膏、醬油、醋、紹興酒、水



做法：

1. 排骨洗淨川燙撈起備用

2. 熱鍋下油+冰糖煮糖色，下排骨炒上色後下醬油膏、醬油、醋、紹興酒、水、蒜頭、蔥

3. 煮15分鐘後，翻面再煮15-20分鐘。

4. 等到收汁濃稠後，起鍋前再撒一點白芝麻。完成。



社員留言回文：「感謝分享，我就收下了」、「看起來飯可以多扒半碗」、「可惡！想吃」、「流口水了」、「垂涎三尺」、「煮的好漂亮，太引人想吃看看 」。

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