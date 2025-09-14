煲湯貼士｜豬骨湯鮮甜奶白8貼士　加1物助鈣吸收＋3分鐘洗排骨法

煲湯貼士｜煲豬骨湯及魚湯時，奶白色的湯汁最誘人，煲奶白色的魚湯，我們早前已介紹過。至於熬豬骨湯時要做出奶白顏色，原來只需多加一樣材料，可事半功倍，且更有營養，8大貼士易學易明。附加3分鐘洗豬骨及排骨最乾淨方法，快速排清肉骨內的血水與污物。



煲湯貼士｜湯為什麼會變奶白？

煲魚湯會呈現奶白色，因為魚肉的油脂及蛋白質在高溫熬湯時會被乳化，魚皮的豐富膠原蛋白，能起到穩定乳化的效果，在大火煲湯，湯水不斷翻滾下，導致湯水的光折射發生變化，所以我們看到魚湯變白，故此蒸製及無油脂的湯是難以變白的。那麼，煲豬骨湯及排骨湯等，要令湯水加快變白，當中也是有一些方法可參考。

煲豬骨湯、排骨湯時，要令湯水變白，當中有8大貼士。（GettyImages）

按圖了解煲美味豬骨湯的方法，如何煲出奶白色湯水？

煲豬骨湯貼士

1 揀油脂豐富及肉多的骨頭：因膠原蛋白夠多，能起穩定乳化的效果。



2 用鹽、溫水洗豬骨：最好以手抓法清豬骨，以鹽及溫水清洗，徹底清掉血水，不宜用熱水，免營養流失及變乾硬。



3 冷水下豬骨：用冷水一起煮，營養可慢慢釋出，否則會被鎖在骨頭裡。



4 辟腥忌用蔥蒜：去肉腥，少放調味料，可加薑或黃酒、白酒，蔥、蒜等不宜放，破壞鮮味。



5 轉細火或中火慢熬：其間別常打開蓋，防熱氣散出。



6 撇掉泡沫：但別撈走油脂，否則湯色難以變白。



7 不宜中途加水：要加必須加熱水。



8 加白蘿蔔：這樣煲出來的豬骨湯湯汁奶白且鮮香，且蘿蔔含鈣質及維他命C，有助人體吸收豬骨的鈣質



若真的需要為豬骨汆水，建議與冷水同時下鍋，這樣的汆水法稱為「跑活水」。(VCG)

用熱水穿燙豬骨或排骨，會令豬骨的營養流失，也使質感很乾很「柴」，影響後續的處理。若真的需要為豬骨汆水，建議與冷水同時下鍋，水要浸過食材，然後煲滾水，這樣的汆水法稱為「跑活水」。

按下圖看「跑活水」的目的及方法︰

若清洗方法正確，時間只用3分鐘左右，便能排清豬骨及排骨內的血水與污物。（VCG）

無論是否要為排骨「跑活水」，將洗乾淨也是必須的。當清洗方法正確，時間只用到3分鐘左右，便能排清豬骨及排骨內的血水與污物，清洗方式主要利用鹽、溫水及手抓來處理。

點擊下圖參考最乾淨的洗豬骨及排骨方法：

1 先將排骨放入器皿內，加一些鹽。

2 倒入約攝氏50度的溫水。

3 用手抓法清洗排骨約數分鐘，污垢全跑出來。

4 最後倒掉污水，用清水再沖洗一遍便完成。

