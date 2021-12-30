椰菜花飯營養｜防腦部退化養腸治便秘！營養師大推揭3大健康好處

年紀增長最怕腦部退化，營養師表示，多吃全穀類食物可維持腦部年輕化，若怕熱量攝取過多，可以選擇椰菜花飯，可以防止膽固醇蓄積在肝臟，進而減少身體膽固醇濃度，還能減少心血管疾病風險並減緩癌細胞生長。



台灣營養師林雨薇表示，腦部退化過程經常容易被忽略，等到察覺時，往往症狀已相當明顯，近幾年推行的麥得飲食即是維持腦部年輕化的良好飲食方針，其中多吃全穀類食物為其中一個強調重點。

全穀類食物泛指一般認定的未加工粗食，且主要營養為碳水化合物來源的食物，像是糙米、燕麥、紫米、藜麥、紅豆、綠豆、薏仁、番薯、南瓜、山藥、薯仔及蓮藕等。這些碳水食物來源較精緻碳水來源如白米飯、白麵條、蛋糕、餅乾、麵包等還要健康營養，且更能維持體態並且預防重大疾病，是相當好的食物。

每100g熟的全穀類米飯約有140大卡熱量，每天三餐定量吃，對於一般人而言並不會發胖，只是有些民眾對於食物熱量較為堅持，深怕吃多會超出整日熱量攝取，增加身體脂肪。因此，林雨薇推薦「白椰菜花飯」讓民眾愈吃愈年輕。

白椰菜花飯3大好處（按圖看清👇👇👇）

+ 7

1. 維持肝臟及腦部機能

台灣營養師林雨薇說，白椰菜花飯為十字花科蔬菜且富含膽鹼。膽鹼參與大腦發育，和健康神經系統所必需的神經遞質產生。並且能防止膽固醇蓄積肝臟，減少身體膽固醇濃度。也因此，足夠膽鹼能幫助預防腦神經退化，如癡呆和阿茲海默症等疾病，還能減少罹患肝臟和心血管疾病風險。

林雨薇也補充，除十字花科蔬菜，其他含膽鹼的食物如雞蛋、內臟、魚肉、牛肉及堅果等。由於膽鹼多數食物來源為動物性食物，素食者，更建議加強補充十字花科蔬菜，特別是白椰菜花製成的椰菜花飯，每100克可吃到39克膽鹼。但若有甲狀腺功能問題者，則不建議大量吃十字花科蔬菜，以免影響病情。

2. 掃除慢性病

飲食吃含纖維的蔬菜，像是椰菜花飯每100克含2克膳食纖維，能降低心血管疾病和糖尿病。另外，白椰菜花飯的硫代配醣體和異硫氰酸酯含量特別高，這兩種抗氧化植化素已有研究提到能減緩癌細胞的生長。

3. 養腸治便祕兼瘦身

每100克白椰菜花飯熱量約為26.1大卡，熱量少了傳統米飯5.3倍。也是高纖維的精緻白米飯替代品，數天沒上廁所者，長期便秘的人可以嘗試轉換食用。另外，每100克白椰菜花飯的碳水化合物為4.5克，較傳統米飯少3.3倍。白椰菜花飯含水高達92%。食用大量富含水分的低熱量食物與減輕體重有幫助。

相關文章：米飯代替品｜嫌白米易肥升糖指數高？11種米飯代替品不止椰菜花飯👇👇👇

+ 33

延伸閲讀：

睡不好恐是腦部退化！醫師公開4種睡眠障礙、原因、治療方式

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」