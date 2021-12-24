可樂餅食譜｜日本經典家常菜源於法國料理？材料易備初哥7步學識

沒吃過可樂餅，也一定聽過可樂餅！不過你知道嗎？可樂餅可是日本的經典家常菜之一，將煮過的薯仔搗碎後，裹上麵包粉再經油炸，香氣四溢令人不禁流口水！而雖然無法想吃就飛日本，但其實這道料理需要的薯仔、免治牛肉等食材可以輕鬆買到，在自家也能簡單烹調。以下就介紹由日本烹飪老師南俊宏所監修的食譜，文章中也附上烹飪步驟圖片，初學者也能輕鬆挑戰成功！另外在日本品嘗可樂餅時常會搭配醬汁，如果在超市買不到也不怕，文章內都有準備可以自製替代醬汁的食譜給大家喔！



將法國料理再進化！日本獨創的可樂餅

可樂餅是將免治牛肉、蛋、蔬菜等材料，加到薯仔泥中，整理好形狀後裹上麵包粉經油炸而成，吃的時候再淋上日本醬汁的一道料理。關於可樂餅的由來，據說是出自於法式料理中的「croquette」，再將內餡換成日本人喜愛的薯仔來代替白醬而形成現在的樣子。

日本家庭會做來吃，在超市也能買得到，當作點心或是配菜都很有人氣。而這次介紹的食譜是發揮薯仔甜味和牛肉濃厚滋味的基本款，以及日本醬汁的簡單代替方案。

先看看跟可樂餅絕配的「醬汁」做法（點圖放大瀏覽👇👇👇）

首先來做跟可樂餅絕配的「醬汁」

醬汁的材料（4人份）

・番茄醬40g

・醬油40cc

・砂糖20g

・醋20g

・胡椒 適量



醬汁的做法：

將番茄醬、醬油、砂糖、醋全部混合在一起，最後再灑上胡椒就完成了！要注意不要將胡椒攪進去喔！



接下來就來做可樂餅！其中的秘訣就是趁熱把薯仔攪碎

看看可樂餅做法（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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可樂餅的材料 2人份

・薯仔 300g （約2個大顆的薯仔）

・洋蔥 1/4個

・免治牛肉 120g

・水 50ml

・低筋麵粉 適量

・蛋 適量 （約1個）

・麵包粉 適量

・沙律油 適量

・鹽、胡椒 適量

・醬汁 適量 （剛剛做好的）



可樂餅的製作方法

1）將薯仔去芽去皮，將洋蔥切碎，並將蛋打入碗中打散備用。

2）將薯仔放入耐熱碗中，蓋上保鮮膜，微波爐500w加熱5分鐘。加熱之後趁熱時用搗碎器具將薯仔壓碎，若是沒有微波爐的話，水煮25分鐘也OK。

3）在平底鍋內倒入沙律油後以中火加熱，並開始炒免治牛肉。待免治牛肉變色後加入切碎的洋蔥繼續炒，等洋蔥變軟之後加入鹽、胡椒。

4）免治牛肉熟透後倒入碗中稍微放涼，涼了之後加入剛剛壓碎的薯仔充分攪拌，將餡料分成四等份後捏成橢圓形，這就是可樂餅的內餡。

5）接著在打散的蛋中加入低筋麵粉、水後做成麵衣。

6）將剛剛做好的內餡裹上麵衣後再沾滿麵包粉。

7）在鍋中倒入沙律油並加熱至170度後，將裹上麵衣、沾滿麵包粉的內餡放入鍋中，炸成金黃色需要約3分鐘。

可樂餅（LIVE JAPAN授權使用）

起鍋後裝盤，再依喜好淋上適量的醬汁及完成，還可以依喜好搭配椰菜或者是小番茄來當配菜。

最大重點就是炒過的免治牛肉和洋蔥內餡要充分的放涼，炸得時候中間的內餡才不會衝破外皮！內餡免治牛肉還可以配上南瓜或是蕃薯等喜歡的食材，嘗試挑戰看看獨創組合吧！

食譜監修者簡介：Cooking studio（クッキングスタジオ）「大阪Delicious（大阪デリシャス）」店長南俊宏 。當過幾年上班族之後，重回社會大學就讀，並在之後轉職成料理學校的老師。任教於Cooking studio「大阪Delicious」，除了參與料理開發、烹飪助手之外，還有上過電視節目。主要負責範圍為和食、洋食、加上中華等各式各樣種類豐富的料理。



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