炸蝦食譜｜日本傳統美食簡單5步驟搞掂！辟腥去蝦腸是美味關鍵

日本有許多超具代表性的美食，這次要介紹的「炸蝦」是除了大家熟知的拉麵、壽司，還有蛋包飯、玉子燒等家常菜外的日本特有料理，外皮酥脆的口感讓許多人吃過都難忘。而且製作炸蝦的材料都可以簡單買到，加上由日本料理教室的老師南俊宏所監修的食譜，以及烹飪影片，就算是料理新手也能輕鬆挑戰成功！以下就快一起看看該怎麼做出美味的炸蝦吧！



將剝殼後的蝦子沾上麵粉、蛋液、麵包粉再經油炸的炸蝦，據說約在1887年時，一口氣在日本各地的西洋料理店中出現。當時英國料理炸魚十分受歡迎，有位日本人突發奇想「拿蝦子來炸會不會也一樣好吃？」於是炸蝦就誕生了。一瞬間就成了西洋料理店的招牌美食，到現在也還是日本人最喜歡的美食之一。以下就要介紹炸蝦食譜、處理蝦子的方法、快速炸好的秘訣！

日式炸蝦食譜（點圖放大👇👇👇）

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炸蝦的食材※2人份

・帶殼蝦4隻（推薦草蝦）

・水500ml

・低筋麵粉適量

・蛋液適量

・麵包粉適量

・沙律油適量

・鹽巴‧胡椒少許

・生菜、檸檬適量（盛盤裝飾用）

・醬料適量

※醬料的做法請參考「可樂餅食譜」



炸蝦的烹飪方法：

1）將蝦子從頭到尾去殼，在碗中倒入水和鹽巴，仔細清洗蝦子，再用清水沖過。將多餘的水分擦拭後用手壓住蝦子，將刀子斜斜的從蝦身中央插入，切3～5mm的深度，再用菜刀將腸泥剔出來。

2）將蝦尾斜切去除，用刀背將尾巴內的水氣拍出，這樣等等油炸時就比較不會噴油。

3）在蝦腹斜切5～6處切口。從蝦背用手指按壓來壓斷蝦筋，按壓時有感受到「噗機」的話，就表示有壓成功。

4）將蝦子撒上鹽巴、胡椒調味後再依序沾上麵粉、蛋液、麵包粉製作麵衣。

5）在鍋中倒入沙律油加熱至180度，帶炸蝦外皮呈現金黃色後就完成了。

裝盤時放點生菜或檸檬再依喜好淋上醬料就會非常好吃，擠點檸檬汁會變得更加爽口喔！

另外，將蛋液（1顆蛋的分量）、水150ml、麵粉50g在碗中混合，再將處理過的蝦子撒上麵粉1大匙後放入碗中沾上麵衣，之後用170度的油炸後就會變天婦羅囉！去除太硬、有腥味的蝦腸就是美味的秘訣，切除蝦線就能讓蝦子在油炸時呈現彎曲狀，跟著挑戰看看，炸出外型好看又美味的炸蝦吧！

食譜監修者簡介：Cooking studio（クッキングスタジオ）「大阪Delicious（大阪デリシャス）」店長南俊宏 。當過幾年上班族之後，重回社會大學就讀，並在之後轉職成料理學校的老師。任教於Cooking studio「大阪Delicious」，除了參與料理開發、烹飪助手之外，還有上過電視節目。主要負責範圍為和食、洋食、加上中華等各式各樣種類豐富的料理。



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