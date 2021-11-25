減肥｜67歲林青霞半年瘦12公斤！醫揭熟齡減重秘訣勿追求速效瘦身

被譽為「玉女掌門人」的66歲女星林青霞，先前與好友甄珍、姚煒為前輩葛蘭慶祝88歲生日。



合照中，林青霞一頭俐落短髮，身穿橘紅色洋裝，凍齡美貌不減當年，不少眼尖網友還發現，她的身材也瘦了一大圈。

▼林青霞瘦身秘訣（按圖看清👇👇👇）

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林青霞半年狂瘦12公斤

近來鮮少公開露面的林青霞，體重一度發福到68公斤。在女兒鼓勵下，林青霞決心靠著控制飲食及運動的減重方式，她堅持不吃宵夜、甜食、零食，以及天天運動1小時，2個月瘦了9公斤，半年內就瘦到56公斤。

林青霞減重菜單 醫讚健康減重方式

針對林青霞的減重方式，台灣輔大醫院智慧科學體重管理中心主任、家庭醫學科主治醫師許書華認為，透過健康飲食及規律運動，是非常良好且能夠持之以恆的生活習慣，更是值得推薦的健康減重方式。

許書華說明，不吃宵夜、甜食、零食，是正確的健康飲食習慣，不但能夠減少熱量攝取，同時減少了腸胃負擔，幫助減重、遠離肥胖，以及預防現代人的文明病代謝症候群。

運動結合興趣 減重能持之以恆

林青霞也公開運動習慣，她分享，每周打2次羽毛球、1次普拉提、1次到山頂走2圈約1.5小時，保持每天運動1小時的習慣。許書華表示，減重門診中，建議一星期至少運動300分鐘，而林青霞每天保持1小時的運動習慣，能夠消耗多餘的熱量，有效提升基礎代謝率，確實可以幫助減重，也能避免復胖。

許書華進一步分析，林青霞的的運動習慣，不但結合了興趣，能夠持之以恆，還包含有氧、平衡、伸展及肌力，同時訓練心肺及核心肌群，還可以增加肌肉量，避免熟齡族群減重時，最怕節食造成肌少症的問題。

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熟齡減重別追求速效 以免愈減愈肥

一般來說，合理的減重速度為一星期減重0.5~1公斤，林青霞6個月內瘦了12公斤。許書華表示，林青霞利用健康減重而非講求速效的極端減肥方法，以沒有壓力的方式瘦下來，「是優雅的減肥方式，也非常適合熟齡族群」。

關於熟齡肥胖的族群，許書華指出，當BMI超過18~24，就建議減重，但熟齡族群不宜太瘦，以免死亡率更高；由於年紀增長，基礎代謝率隨之降低，尤其多數中老年人合併三高、慢性病、共病等問題，應選擇安全的減重方式，以「不躁進」為原則，最好透過健康飲食及運動的健康減重方式，千萬別追求快速瘦下來，以免基礎代謝率低下，當心愈減愈肥。

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