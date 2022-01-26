減肥｜46歲徐若瑄體重不到45kg！公開一日瘦身餐單早餐喝橄欖油？

撰文：健康2.0
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46歲台灣女星徐若瑄，早前在Facebook曬出一張體重照，只有44.6公斤，並寫下「狠狠的飛起來沒問題了」，吸引廣大網友前來留言「好瘦」、「超瘦的」，紛紛詢問如何做到？

事實上，徐若瑄就曾公開維持好身材的秘訣。

徐若瑄瘦身秘訣（按圖看清👇👇👇）

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徐若瑄公開一日瘦身菜單

身高161厘米的徐若瑄，不只身材纖細、苗條，還擁有超性感的「川字腹肌」，令人相當羨慕，其實她對身材管理向來十分嚴格。徐若瑄曾公開一日瘦身菜單，早餐燕麥粥、水煮蛋（只吃蛋白），午餐少量碳水化合物（紅薯、薯仔、全麥多士、五穀飯等）、沙律或小白菜、水煮雞肉、少量糖分的水果，晚餐少量魚和蔬菜。

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徐若瑄瘦身秘訣　早餐喝橄欖油

徐若瑄也分享瘦身秘訣，早餐會喝一湯匙橄欖油加幾滴醋，她說，橄欖油的口味非常棒，每天早上一湯匙都會有滿足感、飽腹感，橄欖油還可以促進代謝，幫助排便順暢。

台灣營養師程涵宇指出，橄欖油的熱量低，一湯匙的橄欖油約15ml，熱量僅135大卡，相當於300ml的低脂牛奶，且油脂的消化速度，比碳水化合物及蛋白質都慢，較容易產生飽足感。程涵宇表示，從徐若瑄的一日瘦身菜單看來，幾乎沒有額外攝取到油脂，如烹調用油或堅果，因此早上喝一湯匙橄欖油沒有問題。不過，如果是外食族、油脂攝取過量的人，如果早上又多喝一湯匙的油，就很容易油脂攝取超標，反而會變胖。

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徐若瑄瘦身菜單　蔬菜、蛋白質為主

關於徐若瑄的一日瘦身菜單，主要以蔬菜及蛋白質為主，少澱粉如水煮番薯、南瓜及糙米等，她也會盡量禁止再製澱粉，如麵包、麵、白米飯。

程涵宇說明，三餐都有攝取到蛋白質，能夠提供飽足感，可以維持一定的肌肉量及新陳代謝，蛋白質選擇都是天然食物來源，營養密度高且營養素豐富，而非容易攝取額外的油脂及澱粉，如煙肉、雞塊等。

蔬菜水果則有豐富的維他命B雜、植化素及膳食纖維，能夠幫助腸道好菌生長，豐富的膳食纖維能夠吸水膨脹，不但增加飽足、避免暴食，還能夠降低整餐GI值。

此外，全穀雜糧類，也含有維他命B雜，能夠幫助循環及代謝，適量的全榖雜糧類還能夠節省蛋白質的使用，避免用蛋白質作為熱量，能夠幫助大腦正常運作。

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減重中先選低GI食物

程涵宇也建議，減重中的人要多選擇低GI（Glycemic index）食物，如果攝取過多的高GI食物，當血糖上升愈多胰島素就分泌愈多，而胰島素與脂肪的形成有關，就容易造成肥胖。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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