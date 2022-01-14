新春開運菜｜禁堂食至年初三團年開年飯留家　南瓜招財杏仁旺桃花

2022虎年壬寅年將至，著名玄學家李居明、麥玲玲在TVB節目《新春開運王》為大家指點迷津。李居明大師解釋到，壬寅年是為木地年，大利食素，素食以蔬菜居多，菜蔬為「木」，多吃素菜有益。素菜中有極多食材品種，想旺財富、旺桃花，李居明大師有提議。至於，麥玲玲師傅指根據九宮飛星圖，虎年的病星（五黃星）入了中宮，格局為病星入囚，有望疫症更趨緩和。



晚市禁堂食至大年初三花市取消 團年開年飯外賣自煮解決

Omicorn掀起新冠肺炎第五波疫情，袁國勇建議有需要人士帶兩個口罩之外，同時指如果所有密切接觸者亦能抽出送往檢疫，有望農曆年前後可遏止第五波疫情。政府已將晚市禁堂食措施延至大年初三（3/2），表示過新年的團年飯、開年飯都不能在晚間到食肆開餐，大家要叫外賣或自己入廚過新年。同時，全港年宵花市取消。

晚市禁堂食至大年初三。（GettyImages）

虎年病星入囚Omicron似感冒 專家估算疫情提早結束

經歷了近兩年的抗疫日子，市民已習以為常。由最初到超市搶購食物及物資，超市、街市等應聲抬價，到現在市面氣氛平靜，市民井然有序前往採樣站接受檢測。

虎年或者有新希望！有流行病學專家認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」，Omicron感染能力高，但死亡機率低，並與大多數呼吸道病毒進化的方式一致，Omicron的症狀比以前的任何變種病毒株「更溫和」，「在疲勞、頭痛和肌肉酸痛等症狀消失後，人們會在短短幾天內康復」，症狀與一般感冒極為相似。

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在玄學方面，著名玄學家麥玲玲指來到2022虎年，根據九宮飛星圖，虎年壬寅年的病星（五黃星）入了中宮，格局為病星入囚，有望疫症更趨緩和，另一粒病星（二黑星）飛臨西南方，大家盡量不要在中宮及西南方動土，不要觸動病星，身體更健康。

市民有秩序地排隊數小時在採樣站門外等候接受檢測。（資料圖片）

虎年木旺素菜大利健康 南瓜招財杏仁旺桃花

想身體更健康，飲食上不妨考慮少吃一些紅肉及加工肉類，世衞屬下的國際癌症研究機構（IARC）早就食用加工肉類和紅肉的致癌性發表了評估報告。IARC根據證據的力度（並非風險水平），把加工肉類歸類為「令人類致癌」（第1組）； 紅肉則「可能令人類致癌」（第2A組），人們應節制進食肉製品，以減少患癌的風險。少肉多菜、少油、 糖及鹽為飲食原則，目的也是為健康角度出發。

虎年壬寅年是為木地年，大利食素，素食以蔬菜居多，菜蔬為「木」，多吃素菜有益。圖為「千張旺菜卷」。（資料圖片）

素食文化在這些年間已經發展成熟，吃原型食物、天然蔬果是素食之本，伴隨新派素食品為民眾提供更多選擇。李居明大師在玄學節目上亦分享，2022虎年壬寅年為木地之年，「木」大旺，大利於與木相關的素食文化及素食發展，尤其是在秋天出世（8-11月）的人加強運氣宜多食素，因為秋天出世的人，五行中「金」多，金生木，宜多吃素；其他人士多吃齋菜、素菜亦有益於身體。另外，透過飲食加強來年運勢也是無可厚非，以下食物在増旺財富、桃花、驛馬運等均為有利。

按圖了解飲食增運建議︰

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新春6款開運素菜 催旺人緣財運增強健康

為減少人多擠逼，大家過年再度要留家抗疫。過新年的時候，人人最關心做節的幾餐飯︰團年飯、開年飯或尾禡…但已可定案大家要叫外賣或自己煮，因為繼續晚市禁堂食至大年初三（赤口）。既然上文提到虎年食素菜大利！以下提供6道素菜提議，如果有興趣自己煮兩味，請隨便參考。

素湯︰南瓜花生蓮子湯（中湯）

主菜︰南瓜蒸素排骨、酸甜五柳芋頭魚

糖水︰開心果花生糊、蛋白杏仁茶

小食︰氣炸鍋腰果



旺財運、旺桃花 ︰南瓜花生蓮子湯健脾理氣溫胃 秋冬及怕冷人士適宜

南瓜花生蓮子湯食譜

加強包容力、助旺貴人運︰酸甜芋頭魚五柳仙斑不難做 酥香吸睛新年菜最好意頭

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旺桃花︰【蛋白杏仁茶食譜】香滑潤肺美白抗衰老 煮完雙手最滑溜！

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參考資料︰TVB《新春開運王》/食安中心