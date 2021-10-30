健康湯水食譜｜南瓜花生蓮子湯健脾理氣溫胃　秋冬及怕冷人士適宜

南瓜花生蓮子湯有助溫中健脾、理氣和胃，在秋冬時分及怕冷人士皆適宜飲用，陰虛火旺，易口乾者應少喝。



補冬不如補霜降

南瓜不只是萬聖節的主角，也是秋天的主要食材。註冊中醫師潘仲恆指南瓜，有助脾胃消化吸收，益氣、潤肺及健脾。四時養生，秋季潤肺、冬季補腎。剛過了霜降，民間有「補冬不如補霜降」的說法，從中醫角度來說，霜降的保健也重要，甚至更看重於冬季時進補。霜降時節不妨多吃滋潤的食物預防秋燥，盡量保持心境愉悅，多做運動，適時添衣防寒保暖。

南瓜花生蓮子湯，有助健脾理氣溫胃。

南瓜營養 護眼減脂

南瓜湯清甜而濃厚，從營養學上南瓜含有豐富的維他命A及胡蘿蔔素，有助於護眼。它的果膠有很好的吸附性，可延緩腸道對糖和脂質的吸收，同時升糖指數較低，屬於低熱量食物，豐富的纖維可提供足夠的飽腹感，從而助於控制血糖及減肥。中醫理念上認為吃南瓜有補中益氣、益肝血的作用。但如果皮膚易痕癢過敏，患濕疹或風疹，宜減少食用南瓜。

南瓜、花生及紅棗有助益氣， 紅蘿蔔、蓮子及腰果可健脾。

按圖了解此湯的食材療效：

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南瓜補中益氣、花生健脾益氣、紅蘿蔔健脾化滯、蓮子益腎養心、腰果補腦補腎、紅棗養血安神、老薑散寒止咳、白胡椒散寒消積。

南瓜花生蓮子湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「南瓜花生蓮子湯」之食用建議︰

此湯可溫中健脾、理氣和胃。一周可飲1至2次。

秋冬時令、怕冷的人士適宜飲用，惟陰虛火旺，易口乾者宜少喝。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



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【南瓜花生蓮子湯】（煲/Boil）

4-6人分量 1級難度 1.5小時

材料︰

南瓜300克

紅蘿蔔1條

花生30克

蓮子20克

腰果20克

紅棗5粒

薑2塊

白胡椒20粒

水2.5公升

鹽適量

做法︰

1.花生用熱水浸泡半小時。

2.其他材料洗乾淨。

3.大火煲滾水，放入全部材料。

4.轉細火煲1.5小時完成。

不失敗秘訣︰

用熱水浸花生助煲湯時更易煮腍。

揀有核紅棗煲湯，質量更好。

白胡椒及薑的分量不宜太多，否則湯味嗆喉。