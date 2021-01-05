【素食食譜】酸甜芋頭魚五柳仙斑不難做　酥香吸睛新年菜最好意頭

芋頭魚，部分齋舖稱做五柳仙斑、五柳芋頭魚、酸甜芋頭魚…芋頭魚可說是最廣為人知及喜愛的傳統齋菜。一尾尾活潑的小魚，在新年寓意年年有餘，若在初一、十五吃素食齋祈福，芋頭魚通常是席上佳餚。

酸甜芋頭魚，部分齋舖稱做五柳仙斑、芋頭魚可說是最廣為人知及喜愛的傳統齋菜。

一般來說，較少家庭會自己做芋頭魚，但做法其實並不十分困難，只是材料較多，而一般在街市內已可買到。芋頭是最主要材料，調味多是五香粉、鹽、糖及油。第二樣較主要的是澄麵糰，加了澄麵糰的芋頭魚，吃來QQ韌韌，亦是黏合芋蓉的媒介，使芋蓉更緊實不易散開。記得澄麵糰要用熱水來燙，澄麵︰熱水的比例約為1︰0.85。熱水令澄麵的澱粉質糊化，使麵糰亮澤晶瑩，並增加澄麵糰的Q彈韌度。

芋頭魚的做法不太困難，芋蓉加澄麵糰搓勻，吃來QQ韌韌。

拌好的芋糰，分成細份，每份製成芋頭魚，用匙羹雕刻魚鱗，用叉刻出魚尾紋理最是「家常」，緊記魚尾要做得較闊身，避免煎炸時斷開。製好芋頭魚後，先放入雪櫃冷凍15分鐘至略微挺身，既減少黏手，亦為定型，當拿上手或入油鑊煎封時便更易處理。然後，用中火半煎炸至兩面金黃，瀝油備用。

用匙羹雕刻魚鱗，用叉刻出魚尾紋理最是「家常」，緊記魚尾要做得較闊身，避免煎炸時斷開。

半煎炸的芋頭魚伴酸甜汁享用最為匹配，汁醬內有五柳，五柳是傳統的醃漬菜，包括子薑、蕎頭、紫蘇薑、木瓜絲和紅蘿蔔絲，酸酸甜甜，直教口水流。另外，添加彩椒絲及洋蔥絲，可增色、香、味、美。此道芋頭魚食譜為五辛素，有蔥、蕎頭及洋蔥，不吃蔥蒜的朋友，可自行剔除五辛食材。

芋頭魚食譜

攝影、攝錄：詹郭敏、陳嘉杰

剪接：莊堅毅

健康小貼士︰

芋頭味甘、辛，性平，入脾、胃經，中醫認為有寬腸通便、補益脾腎、調節中氣。此外，芋頭含豐富的膳食纖維和澱粉，容易使人飽腹，適量食用有助消化及改善便秘問題，但進食太多，容易使腸胃產氣，易腹脹胃痛者不宜多吃芋頭。

芋頭補益脾腎、調節中氣，但進食太多，容易使腸胃產氣。

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揀芋頭5大要訣：

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