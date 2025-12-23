堅果營養｜抗衰老護心血管6大堅果維他命E含量排名　第1多榜尾9倍

堅果營養豐富好處多，含有維他命E有助肌膚抗衰老，常見的6種堅果中，杏仁的維他命E含量最多，比榜尾的一款堅果竟高出9倍之多，想美肌抗老，吃杏仁是不錯之選。



堅果功效｜杏仁維他命E最多 助美顏活膚

各種堅果都有助為細胞抗氧，抵禦自由基侵害，達至美容護膚之效，當中效果最好的是杏仁。台灣營養師朱瑞君在個人平台「輕鬆瘦營養師 朱瑞君」中發文，比較６種堅果的維他命E含量，在眾堅果中，杏仁位列榜首，緊隨其後是合桃、花生。最少維他命E是碧根果仁（胡桃）。

按圖看各類堅果的維他命E含量及功效（由維他命E含量多至少排列）︰

１杏仁：23.91毫克/100克。功效︰控制血糖、抗氧美膚、補腦益智、降膽固醇。

２合桃：20.72毫克/100克。功效︰保護腎臟、對抗衰老、益心血管。

３花生：14.6毫克/100g克。功效︰促進新陳代謝、抗衰老、易飽肚。

４開心果：10.81毫克/100克。功效︰助降血脂、抗老護膚、明目護眼、增強免疫力。

５腰果： 8.17毫克/100克。功效︰控制血糖、養顏美容、強健骨骼。

６碧根果（胡桃）：2.53毫克/100克。功效︰促血循環、改善便秘、消除疲勞、預防肥胖。

消委會報告｜合桃最高脂 花生最低熱量 堅果不致肥日吃一把手

消委會也曾發表報告，引述英國心臟基金會建議，堅果的食用分量為一手，即約30克。進食太多的話，則容易攝入過多熱量，導致肥胖。是次測試中，逾9成半樣本含豐富蛋白質，每100克約含14.1至20.5克，蛋白質有助促進人體生長發育、製造和修補身體組織。

英國心臟基金會建議控制堅果食用分量為一手，即約30克。（消委會圖片）

按圖了解花生堅果的平均營養素含量︰

