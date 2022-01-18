消委會｜潮成園魚蛋最高鈉1碗魚蛋粉已超標　牛丸高蛋白哪款0脂肪

魚蛋、牛丸、龍蝦丸...都是大家耳熟能詳的肉丸類，配以湯粉麵、作為火鍋或燒烤材料是常見的食法。消委會測試24款預先包裝及36款非預先包裝肉丸，發現除貢丸外，其餘4類樣本均屬高鈉食物，部分更同時屬「高脂」，長期食用有機會攝入過量脂肪和鈉，增加患心臟病和高血壓等風險。



4類樣本僅1類樣本不屬高鈉

消委會測試24款預先包裝及36款非預先包裝肉丸，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸和10款龍蝦丸，並測試其蛋白質、脂肪、澱分和鈉含量。各類樣本中，除了貢丸外，其餘4類樣本檢出的平均鈉含量都高於600毫克/100克，屬於高鈉食物。

消委會測試24款預先包裝及36款非預先包裝肉丸，並測試其蛋白質、脂肪、澱粉質和鈉含量。（資料圖片）

以檢出最高鈉含量的樣本「潮成園手打魚蛋大王」自製魚蛋（1,260毫克/100克）計算，1粒重量約為13克，進食1粒便會攝入約163.8毫克鈉，假設一碗魚蛋粉有5粒魚蛋，單是魚蛋的鈉含量已有819毫克，相當於每天限量2,000毫克鈉的41%，再加上粉麵等主食、湯底的調味料，整體鈉含量自然會更高，一碗或相當於每天的建議攝取量。

據消委會資料，以檢出最高鈉含量的樣本計算，進食一碗魚蛋粉已經起出成年人鈉質每天的建議攝取量。（消委會圖片）

牛丸蛋白質最高 與最低相差1.7倍

是次測試中，牛丸樣本檢出的平均蛋白質含量最高，平均每100克含有16克；蛋白質含量最低是龍蝦丸，平均每100克含有9.3克。蛋白質有助促進人體生長發育、製造和修補身體組織，而眾多樣本中蛋白質含量最高的是「牛丸哥哥」牛筋丸，每100克檢出20.6克。相反，蛋白質含量最低是「Grab N Cook」台灣龍蝦丸，每100克檢出7.6克，比普通級肉丸的蛋白質要求（8克/100克或以上）還低。

請按圖看各類肉丸的平均營養素成分︰

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近8成樣本不屬「高脂」 龍蝦丸脂肪含量最低

參考食物安全中心的建議，每100克含有高於20克脂肪的食物，可被視為高脂食物，攝取過量高脂食物會令體重增加，過胖也是增加罹患心腦血管疾病、肥胖及誘發二型糖尿病的因素之一。是次測試中，有6款樣本屬高脂食物，最高脂肪為「利鑫香菇摃丸」，每100克檢出27.6克脂肪；而「標記肉食」龍蝦丸和「鯪魚佬魚蛋」龍蝦丸，皆沒有檢出脂肪。

請按圖看各類肉丸中營養素「最高vs最低」總結及測試中各營養素的最高樣本︰

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進食肉丸貼士

雖說肉丸並不屬健康食物，卻是打邊爐或燒烤必備材料，消委會建議進食肉丸時可留意以下事項，避免墮入健康陷阱（請按圖）：