健康湯水食譜｜蠔豉花生眉豆瘦肉湯健脾去濕　多做一步蠔豉更香濃

爆竹一聲除舊歲，不過虎年未到則率先迎來一道冷鋒，市區氣溫會由1月29日（年廿七）下午最高約20°C，一夜急跌8度，伴隨冷鋒的雨帶影響年廿八早上有幾陣雨，形成大家俗稱的濕凍。適逢新年又濕凍，以下介紹一個健脾去濕又有意頭的「蠔豉花生眉豆瘦肉湯」，寓意新一年常常遇到好事、身體健康。

攝影：余曉彤



蠔豉花生眉豆瘦肉湯，健脾去濕又有意頭。

蠔豉先煎 湯水更香濃

新年前夕少不了準備乾貨海味製作團年飯、開年飯，同時亦可以利用乾貨如蠔豉、瑤柱煲湯，搭配去濕食材白扁豆、眉豆，煲一個以去濕為主新年湯水。熬製這個湯基本上沒有什麼技巧，將乾貨先浸發；瘦肉以凍水汆水；餘下的材料洗淨，再把材料放鍋中一同煲1.5小時便可。不過如果想蠔豉味道再提升，建議先用少許油煎香，釋出其香氣及味道，令湯水更香更可口而且不帶腥味。

蠔豉花生眉豆瘦肉湯食譜

蠔豉花生眉豆瘦肉湯有健脾補腎，清熱潤燥，和中去濕的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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蠔豉花生眉豆瘦肉湯（煲／Boil）



3-4人分量 1級難度 2小時15分鐘



材料：

蠔豉100克

花生100克

眉豆100克

扁豆100克

紅棗8粒

瑤柱3粒

紅蘿蔔1條

瘦肉300克

水 2.5公升

鹽 適量



做法：

1. 瑤柱、蠔豉浸水30分鐘。

2. 紅蘿蔔切件；將所有材料洗淨。

3. 中火燒熱油鍋，將蠔豉煎至兩面金黃色，取出。

4. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒辟走羶味。

5. 煲滾水，放入所有材料大火煲10分鐘。

6. 轉小火煲1.5小時，加鹽調味，即成。



不失敗秘訣：

* 瑤柱是為了增加味道，如沒有可以省掉。

* 蠔豉要用少許油煎香，湯水會更香更可口而且不帶腥味。

