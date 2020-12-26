【冬天湯水食譜】黃耆杜仲杞子煲雞湯　補氣健脾促血氣循環抗寒冷

中醫云︰「血行百病除」，今年冬天氣溫比往年寒冷，除了實行各式的保暖穿衣外，湯水食療亦可為體溫升高，為身體保暖、促氣血、抗寒冷。暖身食物不止有薑、肉桂粉，以下介紹的湯水 - 黃耆杜仲杞子煲雞湯一樣可以溫暖脾胃，從而助為身體保暖。

從12月中開始，氣溫開始下降，寒冷天氣警告出現同時，大褸、厚頸巾和羽絨亦紛紛「出動」。天文台預測，下周一股寒潮抵港，今個除夕夜最低或跌至10度。為了讓身體保暖，筆者向註冊中醫師郭志華博士查詢關於暖身湯水的食療，她介紹黃耆杜仲杞子煲雞湯，大多食材如龍眼肉、紅棗有補血作用；黨參、黃耆有健脾胃作用，從而促進體內氣血運行，身體自然溫暖。筆者在數天前飲用過此湯水，手腳的確比平常感到溫暖，大家不妨收藏此食譜，在下一個寒流到來時作禦寒食療之用。

黃耆杜仲杞子煲雞湯食譜

黃耆杜仲杞子煲雞湯有健脾補氣，溫腎助陽，強筋骨，補益氣血的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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