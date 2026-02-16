新年湯水｜髮菜冬菇蠔豉湯食譜做節必飲！加2材料浸冬菇更香更滑

新年湯水｜髮菜冬菇蠔豉湯食譜｜辦年貨少不了海味如冬菇、髮菜及蠔豉等，以炮製賀年菜式。其實以上材料不只用作燜煮菜式，煲湯亦一樣惹味！若然想湯水更鮮甜，除了加豬骨一同熬製，浸發冬菇時亦有一個小秘技，將冬菇的香氣及口感提升。



髮菜冬菇蠔豉湯食譜｜浸冬菇水不建議煲湯

髮菜冬菇蠔豉蓮藕湯，每逢過時過節不少家庭都會煲這個湯，因取其意頭發財、好事年年有的意思。熬製這個湯基本上沒有什麼技巧，事前將所有材料浸發及把豬骨以凍水汆水，再把材料放鍋中一同煲2小時便可。不過如果想冬菇味道再提升，浸發時可以加入生粉及糖，不過就不太建議再使用浸冬菇的水，因為加了生粉會影響湯水的稀稠度。

按圖看浸發冬菇小秘技：

浸發冬菇小秘技

浸冬菇材料：1茶匙生粉、1茶匙糖、冬菇10-20隻

步驟1：冬菇先洗淨。

步驟2：於容器加入生粉及糖。

步驟3：加入適量的水，拌勻。

步驟4：加入冬菇，蓋上蓋子或包好。放入雪櫃浸發一晚，即成。

浸冬菇貼士：

1. 加入生粉可令冬菇口感更滑

2. 糖令冬菇的香氣更出

怎樣可以吃得健康？註冊中醫師郭志華博士就推介了髮菜冬菇蠔豉湯，可以健脾補腎，清熱潤燥，滋陰養顏。

髮菜冬菇蠔豉湯食譜

材料：

藕蓮1條

髮菜40克

蠔豉20隻

豬骨500克

鹽少許

紅蘿蔔1條

冬菇10隻

瑤柱30克

薑片5-6片

浸冬菇材料：

生粉1茶匙

糖1茶匙

水250毫升

做法：

1. 將生粉及糖開水拌勻，加入冬菇浸過夜。

2. 蓮藕及紅蘿蔔去皮切件；髮菜用清水浸泡10分鐘。

3. 蠔豉及瑤柱分別用清水浸泡至軟身，保留瑤柱水，備用。

4. 冰水連豬骨一同放進鍋裡，大火汆水幾分鐘盛起，其間加入酒。

5. 煲滾一鍋水，除髮菜外放進所有湯料，大火煲起10分鐘後，轉火細火煲2小時。

6. 將髮菜加入滾3分鐘，加瑤柱水及盬調味，即成。

0失敗秘訣：

髮菜浸泡後加少許生油輕輕揉搓，再沖水2-3次，令口感更柔滑。

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

紅蘿蔔：性平、味甘，有健脾和胃、養肝明目、化痰止咳的作用。

蓮藕：性溫、味甘，有健脾開胃、強筋骨、補氣養血、止血散瘀的作用。

髮菜：性寒、味甘，有清熱消滯、軟堅化痰、理腸的作用。

冬菇：性涼、味甘，有補肝、益氣健脾、解毒潤燥的作用。

蠔豉：性微寒、味甘，有平肝潛陽、鎮驚安神、軟堅散結、收斂固澀的作用。

瑤柱：性平、味甘，有滋陰補腎、健脾調中的作用。許多人以為瑤柱即是帶子乾，其實它是扇貝的柱肉部分，而帶子跟扇貝並不一樣。

豬骨：性平、味甘，有強身健體，補血養血的作用。

生薑：性溫、味辛，有發汗解表、止嘔解毒的作用。

食用建議：

一星期可服用1-2次，胃虛弱、易泄瀉、磨菇過敏人士不適宜飲用。

蜜瓜螺頭豬腱湯食譜

