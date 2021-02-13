【健康湯水食譜】鮑魚猴頭菇豬腱湯滋陰養顏　哪種鮑魚適合煲湯？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-02-13 15:55

新年剛過，祝大家牛年新年快樂！每逢節日，總想食得豪一點，不如煲一個滋潤湯水？今次示範的是鮑魚猴頭菇豬腱湯，清潤滋陰，更有養顏功效。 攝影：鄧穎琪

煲湯該用甚麼鮑魚呢？很多湯水專家都會用青邊鮑，青邊鮑顧名思義是有青色的裙邊，以顏色分類的話，另外還有黑邊鮑和棕邊鮑，三者之中以青邊鮑最適合煲湯，其肉質鮮嫩、味道濃郁；至於黑邊鮑則較韌，多作罐頭；棕邊鮑味濃色深，主要會製成乾鮑。

市面上買到的都是急凍青邊鮑，筆者到雜貨舖找過，一隻約200克的大青邊鮑，價格約$600；如果想實惠一點，其實可選青邊鮑仔。今次筆者用的是急凍青邊鮑仔，半磅（227克）價錢約$250，每隻為10至30克，半磅相當於12-13隻。以這次煲湯的分量，我就剛好用了半磅。用鮑魚仔也有好處，不用再把鮑魚切細，一口一隻，一家人飲湯也更易分配。另外也有一款半磅而價錢相若的青邊鮑，但每隻可能只有10克以下，個人就覺得有點小。

鮑魚猴頭菇豬腱湯，所用的是來自澳洲的急凍青邊鮑仔，你想用大型的青邊鮑亦可。

這隻166克的青邊鮑，比手掌還要大，售價約$500至$600，有些人未必捨得買來煲湯。

處理急凍鮑魚比新鮮鮑魚方便得多，因為已經沒有外殼，也沒有內臟，最重要是把裙邊輕輕擦淨，剪走硬身的嘴蒂，洗淨便可，連氽水都不必。至於另一種要處理的食材便是猴頭菇，要辟走其澀味需要一點時間，筆者不趕時間，所以就將它泡冷水2小時，反覆沖洗，如擠海棉般擠出它的啡黃色「苦水」，直至水透明為止。把猴頭菇撕成小塊後便氽水，把菇連室溫水下鍋，煮滾後氽燙5分鐘，過冷河然後再榨乾水分。如果你是趕時間的話，以下還有一個快速把猴頭菇去澀的方法，需時約40分鐘。

請按下圖睇猴頭菇快速去澀味的方法：

+ 5 + 5 + 5

鮑魚猴頭菇豬腱湯食譜

這個湯的整體功效是滋陰養顏、補益脾胃、養血補腎，其性質溫和，適合大多數人飲用，惟對冬菇或海鮮敏感者則不宜。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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