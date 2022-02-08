糯米飯食譜｜李司棋自製暖胃糯米飯　加白飯防骨痛免傷胃比例係？

近幾天天氣凍，很多人都愛吃糯米飯，現時不方便外出用膳，在家製作糯米飯原來不難。繼早前陳倩揚示範高纖生炒糯米飯之後，碰巧李司棋亦在社交平台大顯身手，分享了自己20年前在美國朋友家裡學到的做法，減少對腸胃的負擔。
近年在Instagram非常活躍的李司棋，密密拍攝煮食片，繼早前示範完蘿蔔糕和炸煎堆之後，她趁農曆新年期間更在家炮製糯米飯。她叮囑大家，如果只用糯米的話，有機會食完會骨痛，亦會加重對腸胃的負擔，而她2002年曾去過美國朋友的家，對方教她煮糯米飯宜混入白米，以1:1的比例去烹煮，便不會那麼傷胃。
請按下圖睇李司棋製作糯米飯的過程：
+4
李司棋糯米飯食譜
材料：
白米、糯米、冬菇、膶腸、臘腸、臘肉、蝦米、瑤柱、葱花、櫻花蝦、花生
做法：
1.所有材料切粒，瑤柱浸軟，瑤柱水留起備用。
2.先爆香料頭，炒冬菇、膶腸、臘腸、臘肉、蝦米和乾瑤柱，加少許豉油和老抽炒勻，盛起。
3.以白米、糯米和水1:1:2的米例，連同炒香了的配料煲飯，飯滾後拌勻。
4.舀飯後灑上葱花、櫻花蝦和花生，即可享用。
司棋姐的教學片比較簡單，亦未有詳細分量提供，你亦可按以下文章睇陳倩揚的生炒糯米飯食譜，她與營養師林思維聯手合作，加入紅米、糙米、扁豆、小米、三色藜麥等粗纖米，炮製高纖版生炒糯米飯，提升纖維並減少卡路里。
陳倩揚食譜｜生炒糯米飯香軟免黐底3貼士 加1碗神秘材料高纖減脂
此外，你亦可參考以下的生炒糯米飯食譜。
生炒糯米飯食譜｜冬日暖胃餐首選 切忌心急粒粒分明軟糯5貼士！
+1
資料來源：李司棋Instagram
煎堆食譜｜李司棋自製金黃煎堆迎新年 脆卜卜未夠圓似士多啤梨？【蘿蔔糕食譜】李司棋首度挑戰蘿蔔糕 外脆內軟超足料自評85分沙嗲牛肉麵食譜｜李司棋4材料自製香濃沙嗲醬 網友讚好：很想試!魷魚遊戲｜李司棋2種材料自製心形椪糖 網友大讚好潮：想一齊整臘味飯｜自製臘味飯全靠1張紙？恒香首創紙包糯米飯填色咁簡單