生炒糯米飯食譜｜冬日暖胃餐首選　切忌心急粒粒分明軟糯5貼士！

生炒糯米飯，坊間找到的懶人食譜五花八門如電飯煲、隔水蒸等等，不過今天還原基本步，用生糯米炒成熱辣辣暖胃的糯米飯，對筆者而言過程雖然辛苦，但完成後的確滿足感大增！



生炒糯米飯又有暖胃飯之稱，在寒冷的日子總會令人想起它，與蛇羹一起食用即成了冬季暖身的無敵組合。不知道讀者們是不是廚藝了得，以筆者的新手程度來說，生炒糯米飯屬高難度之作，時間、耐性、技巧缺一不可，因為單單是生炒的過程已需時30分鐘以上，其間需要不停兜炒以防黐底，實屬心機菜式。

生炒糯米飯的食材離不開臘腸、臘肉、蝦米、冬菇等，大家可以根據自己喜好將材料分量加減。

筆者第一次嘗試時，由於家中沒有生鐵鑊因此用易潔鑊生炒，同時亦以失敗告終。即使已看了不同大廚所教授的生炒技巧，大部分糯米黐底兼燒焦，最後整個易潔鑊與燒焦的糯米一同掉進垃圾筒中。其後經過反復思考及嘗試，終於成功了，效果亦粒粒分明。以下是集合了個人經驗及心得所得出的5貼士。

請按圖看粒粒分明生炒糯米飯貼士：

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生炒糯米飯貼士

1. 臘味先汆水更易切並可洗走異味

2. 必需使用鐵質鑊：鐵質鑊不會吸收油分，油分足夠時一定不黐底。

3. 先逼出臘味油分：生炒糯米飯需要大量油分以防黐底，建議先逼出臘肉肥膏內的油分，其後再逼出臘味油分。當油分逼出後才放入糯米，確保每粒糯米沾上油分。

4. 糯米變得黏時才加水：糯米變黏是加水的時機，每次分量1-2湯匙，總分量約100-150毫升。

5. 不停兜炒：糯米本身易黏，烹煮過程一定要不停兜炒以防黐底。

生炒糯米飯食譜

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健康小貼士：

糯米飯具保暖、補中益氣、祛寒補虛、治療汗症（出汗較多）的功效，因此相對適合體質較虛弱的人士進食。糯米屬於「發物」，發物泛指容易導致上火、生痰、長瘡、過敏或舊病復發等的食物，因此皮膚疾病患者（如濕疹、蕁麻疹等）、糖尿病患者、易胃脹人士不宜多吃。



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攝錄：麥超億、鍾瑞龍

剪接：陳尚欣

生炒糯米飯（炒／Pan-fry）



4人分量 1級難度 45分鐘（未計浸發時間）



材料：

糯米200克

臘腸1條

臘肉1/4條

蝦乾1兩

乾冬菇4朵

炸花生適量



調味料：

生抽1湯匙

蠔油1/2湯匙

老抽1茶匙

糖1/2茶匙



做法：

1. 糯米用清水浸泡3小時或以上，瀝乾水分。

2. 冬菇浸泡3小時；蝦乾浸泡3小時，保留浸蝦乾水。

3. 將冬菇、蝦乾、臘腸及臘肉切粒。

4. 中火燒熱油鍋，加入臘肉炒至豬油釋出。

5. 加入冬菇、蝦乾及臘腸炒香。

6. 轉小火，加入糯米並炒至每一粒生米沾上油分。

7. 轉中火，分次加入1-2湯匙的浸蝦乾水，炒至熟透，其間需不斷翻炒防黐底。

8. 加入調味料拌勻及炸花生，即成。



不失敗秘訣：

* 每當糯米變得黏時便是加浸蝦乾水的時候。

* 生炒過程約30分鐘，根據糯米分量而改變。

* 炒完最後可加蓋焗3-4分鐘，令糯米口感更軟糯。

