蘋果批食譜｜步驟簡單下午茶必備！酥皮記謹叉小孔四邊壓緊

上週市場蘋果特價一口氣買了太多，貪心的下場就是吃不完，所以決定來搞個蘋果下午茶派對！
講到蘋果料理怎麼能錯過蘋果批？！趕緊去超市買酥皮回家加工，完成後再用氣泡水機打百香蘋果醋氣泡飲。一口蘋果派一口氣泡飲，對不起今天好像有一點太享受了！即使冷冷的冬天大口喝氣泡水還是很暢快～
蘋果批食譜（按圖👇👇👇）
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材料：
- 蘋果1顆
- 糖30公克
- 鹽1小撮
- 肉桂粉適量
- 起酥皮3片
- 水20ml
- 蛋黃液1顆
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做法：
１. 先將蘋果削皮切成丁狀
２. 取一小湯鍋放入蘋果丁、糖、鹽、水，煮至滾後加入肉桂粉攪拌均勻，續煮至收汁
３. 將起酥皮1片用叉子輕叉小洞，另一片用刀子輕劃3刀
４. 將煮好的蘋果餡放置起酥皮中間，取另一片蓋上
５. 用叉子將四邊壓緊
６. 刷上蛋液，放入氣炸烤箱設定180度10分鐘
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