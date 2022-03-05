蘋果批食譜｜步驟簡單下午茶必備！酥皮記謹叉小孔四邊壓緊

上週市場蘋果特價一口氣買了太多，貪心的下場就是吃不完，所以決定來搞個蘋果下午茶派對！



講到蘋果料理怎麼能錯過蘋果批？！趕緊去超市買酥皮回家加工，完成後再用氣泡水機打百香蘋果醋氣泡飲。一口蘋果派一口氣泡飲，對不起今天好像有一點太享受了！即使冷冷的冬天大口喝氣泡水還是很暢快～

蘋果批食譜（按圖👇👇👇）

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材料：

- 蘋果1顆

- 糖30公克

- 鹽1小撮

- 肉桂粉適量

- 起酥皮3片

- 水20ml

- 蛋黃液1顆



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做法：

１. 先將蘋果削皮切成丁狀

２. 取一小湯鍋放入蘋果丁、糖、鹽、水，煮至滾後加入肉桂粉攪拌均勻，續煮至收汁

３. 將起酥皮1片用叉子輕叉小洞，另一片用刀子輕劃3刀

４. 將煮好的蘋果餡放置起酥皮中間，取另一片蓋上

５. 用叉子將四邊壓緊

６. 刷上蛋液，放入氣炸烤箱設定180度10分鐘

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