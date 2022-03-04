增強抵抗力湯水｜蔬菜牛蒡湯做法簡單健體防癌　記謹連白蘿蔔葉煮

朋友Lily說，我許多許多年前，在這裏寫過一篇有關牛蒡的湯水，說這個湯有健體防癌功用，問我可否再寫一次；因為當年的剪報已經遺失了，但又想再飲這個湯水云云。



我差點被Lily考起，年代久遠的養生湯水篇之一，若不是Lily這一問，我一定不會重新記起。那是一位朋友教我的，並請我把這條單方公開讓大眾都能受惠。

增強抵抗力湯水（食譜）

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材料如下：巨型白蘿蔔四分一個連皮、白蘿蔔葉一把、大紅蘿蔔半個、牛蒡連皮大枝裝的四分一枝、乾香菇一朵。

製法很簡單，先把上述蔬菜切成大件，放入盛有十飯碗清水的湯鍋內，用大火煮沸後轉小火，煮一個小時，平日當茶水飲用。

在台灣，牛蒡有窮人的人參雅號，在台中大量生產。日本人也愛吃牛蒡，深信它對健康和養膚有大幫助。據研究指出，牛蒡能降血糖、血脂、穩定情緒，同時營養價值完整。而白蘿蔔，生、熟吃均可，有清熱解毒的功效，還能幫助消化，有助抗癌。把生白蘿蔔泥夾着熟蘿蔔一起吃，據說能一夜好眠。

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李韡玲的舒壓札記：從滋養心靈至調理身體的養生心得（萬里機構提供）

書名：李韡玲的舒壓札記：從滋養心靈至調理身體的養生心得

作者：李韡玲



李韡玲，一位非常享受家庭生活、辦公室生活、社交生活的現代女子。她的理念是人生苦短，所以必須珍惜時間，做點令自己愈活愈年輕又有益世道人心的事。要完成這個「大志」就必須要有獨立的人生觀，健康靈活的體格。永遠讓自己天然地美，永遠地穿戴得時尚又整齊。她大部份日子都笑口常開，心情暢快。她認為，快樂來自知足，來自自強不息。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】