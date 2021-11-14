蘋果醋功效｜治胃酸倒流兼可以減肥？營養師證蘋果「生」醋助排便

你有胃酸倒流的困擾嗎？過去鄭秀文就有分享，過去她也會因為胃酸逆流、腸胃不適而住院，甚至不舒服到連兩個星期都只能坐著睡覺，除聽從醫生的指示外，她還靠喝「蘋果醋偏方」來治胃酸倒流，不過～蘋果醋不只能紓緩胃酸逆流，還有下面這些好處。



鄭秀文喝「蘋果醋」治胃酸倒流

鄭秀文提到，自己的胃酸倒流是會嚴重到，發作的時候胃像是毛巾一樣擰來擰去，痛到她坐立難安，後來，她會在胃不舒服的時候，在溫開水中加一匙蘋果醋來緩解不適感，但是，鄭秀文也提醒和她有一樣問題的人，一定要乖乖吃藥！

鄭秀文喝「蘋果醋」治胃酸倒流。（IG@sammi_chengsauman）

林依晨靠「蘋果醋」鏟肉14kg

雜誌《Journal of Functional Foods》2018年的研究指出，蘋果醋有助於減少內臟脂肪，而且，因為蘋果醋本身含有乙酸，能減少澱粉吸收、延長飽足感，林依晨也會靠喝蘋果醋來促進代謝喔！

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蘋果醋能紓緩喉嚨痛

喉嚨痛痛起來，真的是要人命，尤其是在不管是喝熱水還是冰水，喉嚨痛到像是被針扎一樣時，就可以試試看喝溫的蘋果醋水，或是用1/4杯蘋果醋和1/4杯溫水的比例來漱口，藉此抑制細菌。

營養師證實蘋果「生」醋助排便

台灣營養師林俐岑表示，使用新鮮蘋果發酵的蘋果醋，在尚未過濾或加熱的「蘋果生醋」，因為它本身還保有醋酸母菌的活性及營養，就有促進腸道蠕動、幫助排便的效果。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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