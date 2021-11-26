蘋果營養｜果中之王熱量低減肥降三高　果皮含多酚有助抗氧化防癌

蘋果有「果中之王」之稱，台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里指出，蘋果熱量低、營養價值很高，富含植化素、果膠、多酚、維他命、鉀、鐵等礦物質，具有抗氧化作用及防癌功效，更是減肥、降三高、幫助排便的最佳水果之一。
蘋果有淡淡的香氣與清甜微酸的口感，是老少咸宜愛吃的水果之一，每年秋冬是蘋果盛產的季節。
▼蘋果營養（按圖看清👇👇👇）
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劉怡里表示，蘋果的熱量低、維他命含量豐富，膳食纖維含量也不低，因此蘋果被視為「減肥聖果」，過去「蘋果減肥餐」曾經風靡一時，如今仍有不少人選擇吃蘋果瘦身。
蘋果的果皮營養價值高，富含很多植化素，包括多酚、楊梅素、綠原酸、槲皮素等，多酚與綠原酸具抗氧化作用，可防癌及預防心血管疾病，楊梅素可穩定血糖、槲皮素能保護支氣管，果肉則含有果膠、鉀離子，可以降血壓、降膽固醇、促進腸道動，改善便秘、預防大腸癌，建議蘋果連皮一起吃，對健康最有益。
蘋果是屬於低GI水果，劉怡里指出，很適合糖尿病人、減肥的人、有三高問題的人食用，但如果是腸胃炎發作的人，則去皮後再吃即可。
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