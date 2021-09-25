健康湯水食譜｜蘋果霸王花瘦肉湯健脾養胃潤肺生津　3類人慎飲

蘋果霸王花瘦肉湯，是清熱解秋燥的初秋湯水食譜，清熱潤肺的霸王花搭配養陰潤燥的玉竹及麥冬，加上生津的蘋果，在這個濕熱翳焗的初秋帶來生津止渴、清熱化痰之效。

攝影：余曉彤



蘋果霸王花瘦肉湯

中秋已過，理應開始感受到微微的秋涼，可惜日間氣溫仍然高企溫度徘徊30°C左右，在這種時陰時晴的交替日子特別易病，因此選用清熱的霸王花及生津的蘋果煲一個滋潤湯水。霸王花是一種仙人掌科植物，坊間有新鮮的亦有霸王花乾出售，而煲湯大多都選用霸王花乾。

霸王花乾煲前需先浸洗至軟身，再逐棵揚開徹底沖洗莖葉間的污物。

霸王花乾處理

一塊霸王花乾的大小有如半塊荷葉，煲湯前需先浸洗至軟身，再逐棵揚開沖洗，徹底去除莖葉間的污物。不過並非人人也適宜食用霸王花，因霸王花偏寒涼，儘管曬乾後已減去一定寒性，但仍建議孕婦，體質虛寒，腸胃虛弱人士少飲。

蘋果霸王花瘦肉湯食譜

蘋果霸王花瘦肉湯有健脾養胃，生津止渴，清熱化痰之功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 6

其他湯水食譜：

秋天湯水食譜｜雪梨麥冬竹䉀茅根湯清熱潤燥 加天山雪蓮果降血糖

雪梨麥冬竹䉀茅根湯食譜

健康湯水食譜｜沙參杏仁海竹瘦肉湯養陰潤燥 南北沙參功效有別？

沙參杏仁海竹瘦肉湯食譜

蘋果霸王花瘦肉湯（煲／Boil）

3-4人分量 1級難度 2小時15分鐘

材料：

霸王花40克

蘋果2個

湘蓮40克

麥冬40克

玉竹40克

淮山40克

茨實40克

蜜棗4粒

瘦肉300克

米酒1茶匙

水2.5公升

鹽 適量

做法：

1. 霸王花浸20分鐘後清洗乾淨。

2. 蘋果去芯切件，其他材料清洗乾淨。

3. 瘦肉以滾水汆水，其間可加少許酒辟腥。

4. 所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。