健康湯水食譜｜蘋果霸王花瘦肉湯健脾養胃潤肺生津　3類人慎飲

蘋果霸王花瘦肉湯，是清熱解秋燥的初秋湯水食譜，清熱潤肺的霸王花搭配養陰潤燥的玉竹及麥冬，加上生津的蘋果，在這個濕熱翳焗的初秋帶來生津止渴、清熱化痰之效。
攝影：余曉彤
中秋已過，理應開始感受到微微的秋涼，可惜日間氣溫仍然高企溫度徘徊30°C左右，在這種時陰時晴的交替日子特別易病，因此選用清熱的霸王花及生津的蘋果煲一個滋潤湯水。霸王花是一種仙人掌科植物，坊間有新鮮的亦有霸王花乾出售，而煲湯大多都選用霸王花乾。
霸王花乾處理
一塊霸王花乾的大小有如半塊荷葉，煲湯前需先浸洗至軟身，再逐棵揚開沖洗，徹底去除莖葉間的污物。不過並非人人也適宜食用霸王花，因霸王花偏寒涼，儘管曬乾後已減去一定寒性，但仍建議孕婦，體質虛寒，腸胃虛弱人士少飲。
蘋果霸王花瘦肉湯有健脾養胃，生津止渴，清熱化痰之功效。
按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：
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蘋果霸王花瘦肉湯（煲／Boil）
3-4人分量 1級難度 2小時15分鐘
材料：
霸王花40克
蘋果2個
湘蓮40克
麥冬40克
玉竹40克
淮山40克
茨實40克
蜜棗4粒
瘦肉300克
米酒1茶匙
水2.5公升
鹽 適量
做法：
1. 霸王花浸20分鐘後清洗乾淨。
2. 蘋果去芯切件，其他材料清洗乾淨。
3. 瘦肉以滾水汆水，其間可加少許酒辟腥。
4. 所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。
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