Gi味俱全｜黃淑儀炸辣雞翼食譜香脆入味8貼士　秘製炸漿2種粉必備

雞翼本身已經受歡迎，加上食法眾多，總是百吃不厭。黃淑儀（Gigi姐）就在節目上示範過檸檬雞翼、黑椒薑葱爆雞翼等做法，今次她分享一個簡單的炸辣雞翼食譜，味道具層次，而且在炸漿中加入2種粉，有助雞翼更鬆脆，馬上把Gigi姐的炸雞翼貼士學起來吧！



雞翼的做法多到不得了，黃淑儀（Gigi姐）就在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》分享了炸辣雞翼的做法，有點似快餐店的脆香雞翼。Gigi姐說：「雞翼沒有人不喜歡，燜、紅燒、煎、炸都好，做法很多，炸雞翼好像又罪惡感，但間中食一次也可以。」這個炸辣雞翼，你喜歡吃辣就煮得辣一點，怕辣的話，就減少一點辣粉。

黃淑儀常常在節目中示範不同的雞翼做法。（節目截圖：《Gi味俱全第三季》）

請按下圖睇炸辣雞翼做法和8大貼士：

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雞翼大功告成，可直接食用或沾泰式辣醬等享用。（節目截圖：《Gi味俱全第三季》）

黃淑儀炸辣雞翼食譜



材料：

雞中翼2磅



醃料：

鹽半茶匙

黑椒粉半茶匙

紅椒粉半茶匙

蒜粉半茶匙

洋葱粉半茶匙

水2湯匙（看情況而定）



炸漿：

粗薯粉半杯

粟粉2湯匙

發粉1茶匙

紅椒粉半茶匙

鹽1/4茶匙

水2湯匙（若雞翼太濕可不加）



做法：

1.雞翼剪去旁邊肥皮，中間割一刀，把醃料和雞翼放入大膠袋，醃過夜。

2.燒大鍋油，炸之前雞翼上炸漿，逐隻放入油鑊，以中火炸香雞翼。

3.盛起後，撇去浮起的炸漿，改大火，將雞翼再次投入，炸8-10秒即成。



以下再分享多一個《香港01》的「辣味雞翼」食譜，以焗爐烤焗，相比之下罪惡感較輕。

雞翼食譜｜辣味雞翼自煮經濟實惠 加多一個步驟雞翼爆汁又入味！