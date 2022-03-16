Gi味俱全｜黃淑儀炸辣雞翼食譜香脆入味8貼士　秘製炸漿2種粉必備

雞翼本身已經受歡迎，加上食法眾多，總是百吃不厭。黃淑儀（Gigi姐）就在節目上示範過檸檬雞翼、黑椒薑葱爆雞翼等做法，今次她分享一個簡單的炸辣雞翼食譜，味道具層次，而且在炸漿中加入2種粉，有助雞翼更鬆脆，馬上把Gigi姐的炸雞翼貼士學起來吧！
雞翼的做法多到不得了，黃淑儀（Gigi姐）就在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》分享了炸辣雞翼的做法，有點似快餐店的脆香雞翼。Gigi姐說：「雞翼沒有人不喜歡，燜、紅燒、煎、炸都好，做法很多，炸雞翼好像又罪惡感，但間中食一次也可以。」這個炸辣雞翼，你喜歡吃辣就煮得辣一點，怕辣的話，就減少一點辣粉。
請按下圖睇炸辣雞翼做法和8大貼士：
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黃淑儀炸辣雞翼食譜
材料：
雞中翼2磅
醃料：
鹽半茶匙
黑椒粉半茶匙
紅椒粉半茶匙
蒜粉半茶匙
洋葱粉半茶匙
水2湯匙（看情況而定）
炸漿：
粗薯粉半杯
粟粉2湯匙
發粉1茶匙
紅椒粉半茶匙
鹽1/4茶匙
水2湯匙（若雞翼太濕可不加）
做法：
1.雞翼剪去旁邊肥皮，中間割一刀，把醃料和雞翼放入大膠袋，醃過夜。
2.燒大鍋油，炸之前雞翼上炸漿，逐隻放入油鑊，以中火炸香雞翼。
3.盛起後，撇去浮起的炸漿，改大火，將雞翼再次投入，炸8-10秒即成。
以下再分享多一個《香港01》的「辣味雞翼」食譜，以焗爐烤焗，相比之下罪惡感較輕。
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