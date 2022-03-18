康師傅統一老壇酸菜用腳踩即食麵要下架！自醃酸菜最安全4步搞掂

康師傅2款酸菜即食麵產品、統一1款酸菜即食麵產品涉及製作過程衞生情況欠佳事件，食安中心初步調查發現有受影響產品曾進口香港，有關商戶已將相關產品停售及下架。為審慎起見，食安中心籲市民應停止食用有關產品。業界如持有相關產品，亦應立即停止使用或出售。



據中央電視台日前報道，發現湖南有酸菜製造商在製作過程衞生情況欠佳，直接在酸菜上踐踏工作，抽煙後的煙蒂也直接扔在酸菜裡，而且醃製土坑不衛生，形容為「土坑酸菜」。事件涉及湖南插旗菜業有限公司、湖南錦瑞食品及湖南壇壇俏食品等，康師傅及統一食品均承認有涉事企業為其酸菜供應商，已立即停止其供應及封存酸菜包。

請按圖了解受影響食品清單︰

品牌︰康師傅

1. 康師傅老壇酸菜牛肉味即食麵（桶）

2. 康師傅老壇酸菜牛肉味即食麵（袋）



品牌︰統一

1. 來一桶老壇酸菜牛肉麵



按圖了解湖南「老壇酸菜」製造商，製作過程衞生欠佳情況（慎入）：

食安中心繼續跟進事件 已抽取樣本進行檢測

食安中心發言人表示，留意到近日有傳媒報道指有酸菜產品製作過程衞生情況欠佳後，已即時聯絡內地相關部門、進行調查及聯絡本地主要進口商跟進，並已抽取樣本進行檢測。由於發生衞生事件，為安全起見市民應停止食用有關產品。

自醃酸菜最安全 芥菜鹽水比例1：0.05

酸菜，由芥菜醃製而成，最簡單的做法就只需要芥菜、鹽及水，講究一點還會用上米、糯米，不過無論如何最少也要浸醃7天或以上，浸醃時間愈久味道更酸香爽脆。醃酸菜正宗做法是將鹽抹勻芥菜上，懶人一點可以選擇煮成鹽水，再放入玻璃瓶中慢慢醃製。

酸菜最常用於港人最愛的酸菜魚菜式。（陳嘉元攝）

請按圖看醃酸菜步驟：

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醃酸菜食譜



材料：芥菜、鹽、水

用具：玻璃瓶



做法

1. 芥菜洗淨曬乾，大約2至3日；玻璃瓶用熱水消毒，瀝乾水分。

2. 煮滾一鍋水，放入芥菜汆燙幾分鐘，取出待涼。

3. 用同一鍋水，加入芥菜重量5%的鹽，溶化成鹽水待涼。

4. 將芥菜對摺放入玻璃瓶中，用重物壓實。倒入鹽水浸醃14天或以上，即成。



資料來源：食物安全中心 - 酸菜產品