胡椒豬肚湯食譜｜散寒止痛冬天保暖最啱　清洗豬肚6步驟必加2材料

胡椒豬肚湯食譜｜冬季季候風駕到，氣溫顯著轉涼，除了禦寒衣物，一碗暖胃熱湯也不可少。胡椒豬肚湯散寒止痛，是冬季最受歡迎的湯水之一，但豬肚應如何清洗才乾淨無臭味？



胡椒豬肚湯食譜｜處理豬肚要用白醋 不只放鹽

胡椒豬肚湯儘管入口辛辣，但每次飲完身體都一定會暖烘烘，在寒風瑟瑟的日子的確是保暖佳品。熬煮胡椒豬肚湯最麻煩的一定是處理豬肚，因為要不停洗不停洗，才可以把豬肚的潺及氣味洗走。若想省卻過多清洗的次數，則可以使用急凍豬肚，因為大多都是已經清洗乾淨，對於新手來說會比較容易處理。若洗新鮮豬肚，不只需要用鹽，還需要用白醋搓洗，才可以把所有氣味及污垢去掉。食物安全｜有機胡椒粉含致癌除害劑可傷神經！消委會教調味料點放

胡椒豬肚湯食譜

按圖看處理豬肚6步驟及貼士：

豬肚處理６步驟

洗豬肚材料：白醋2湯匙、粗鹽2湯匙

步驟1：把豬肚過水一次，沖走表面雜質。

步驟2：將豬肚反轉，把表面的脂肪撕走或剪走。

步驟3：於豬肚內外灑上粗鹽，用手搓洗直至感到大部分洗走。再將豬肚過水，把粗鹽沖走。

步驛4：於豬肚內外加入白醋，用手搓洗餘下的潺洗走，將豬肚過水，把白醋沖走。

步驟5：煲滾一水,加入薑片，滾1分鐘，讓薑味泡出。

步驟6：加入已洗淨的豬肚汆水5分鐘，取出即成。

豬肚處理貼士：

1 如用剪刀剪走需小心剪穿豬肚。

2 粗鹽可用幼鹽取締，兩者皆可。只要將豬肚過水，把粗鹽沖走便可。

胡椒豬肚湯食譜

胡椒豬肚湯食譜

材料

急凍豬肚2個

豬骨400克

鹹酸菜1/2棵

白果10克

白胡椒15克

黑胡椒5克

薑片(厚切)2片

紅蔥頭2粒

杞子適量

水3公升

做法：

1 豬肚先用清水洗一次，反轉，去除表面脂肪。

2 用粗鹽把豬肚內外刷洗約5分鐘，去潺，再用清水沖洗2次。

3 用白醋把豬肚內外搓洗，直至感到豬肚沒有潺，再用清水沖洗2次。

4 煲滾一鍋水，加入薑片、紅蔥頭及豬肚汆水5分鐘，取出。

5 豬骨冷水下，水滾後汆水2分鐘。

6 鑊燒熱,以小火烘白胡椒，出味後盛起再研碎。

7 煲滾一鍋水，除鹹酸菜外，所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時。

8 轉中火，加入鹹酸菜煲15分鐘，即成。

胡椒豬肚湯有溫中健脾，散寒止痛，強壯身體的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 3

