牛丼食譜｜李司棋Szekeeya牛丼飯加料昇華　簡易3步還原名店牛丼

日式牛丼可算是平靚正快餐之選，還記得當日すき家（SUKIYA）首間分店登陸香港時，店外大排長龍，人人都衝著這碗牛肉飯而來。而李司棋（司棋姐）就在Instagram分享自製SUKIYA牛丼的過程，還用自己的名字幫這個飯命名，叫做「SZEKEEYA牛丼飯」，十分搞笑有創意！



李司棋昨日的煮食片中，示範了日式牛肉飯做法，相當簡單。全條片由煮食至試味，她都不發一言，但一樣輕鬆吸到5千幾人Like！司棋姐由炒菇、煎牛肉片，以至溫泉蛋都自己整，還很仔細去做擺盤裝飾這碗飯，相當吸引。有網友留言問如何整溫泉蛋，她亦詳細解答。

請按下圖睇李司棋「SZEKEEYA牛丼飯」做法：

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司棋姐吃牛肉飯吃得津津有味。（Instagram：leeszekee）

司棋姐吃得津津有味，網民亦表示流晒口水、排隊等食，曾在《真相》、《叛逃》等劇集與她合作的陳茵媺，亦留言：「looks soooooo yummy! 😍😍😍」

李司棋SZEKEEYA牛丼飯食譜



材料：

牛油、本菇、鹽、牛肉片、白飯、溫泉蛋、紫菜碎、葱花、乾葱碎



做法：

1.先用牛油起鑊，加本菇和鹽，炒至軟身後盛起。

2.牛肉片分次落鑊煎，盡量避免重疊。

3.大碗中放入飯、本菇、牛肉和溫泉蛋，並淋上牛肉汁、灑葱花和乾葱碎，紫菜碎鋪面，即成。



以下亦分享兩個由《香港01》製作的牛丼食譜，一個以吉野家為藍本，一個以すき家為藍本，有詳細分量，各位不妨參考一下。

【15分鐘快丼‧有片】照辦煮碗吉野家牛肉飯 1人前快捷不頹廢

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資料來源：李司棋Instagram