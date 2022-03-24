味精｜外賣常口渴因有味精？菇粉雞粉較健康？營養師揭真正元兇

料理放入味精，經常讓人與「不健康」聯想在一起，市面上也有不少店家和食品標榜「絕不添加味精」，但味精真的有那麼不好嗎？



對此，台灣營養師吳映澄表示，味精是相對單純的調味料，且吃味精會口渴，其實是因為「鈉攝取過高。」

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為什麼吃外食會口渴？營養師揭關鍵原因

台灣營養師吳映澄在「營養師食驗室」指出，味精的主要成份為麩胺酸鈉是一種胺基酸的鈉鹽，具有獨特的鮮味，屬於調味劑功能的食品添加物，並且存在於許多天然食物中，例如番茄、乳酪或乳製品、蘑菇、粟米、肉類等，運用這些食材熬煮出來的湯頭帶有鮮味的原因。此外根據研究顯示，即使料理完全不添加味精，日常飲食中，仍會攝取到約20克的麩胺酸鈉。

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因此吳映澄表示，為會導致口渴重點不在添加味精，而是鈉攝取過量，「其實味精算是成分相對單純的調味料，許多人印象中覺得味精是化學添加物，改以雞湯塊、雞粉、鰹魚粉等取代味精」，不過如果仔細檢查食品標示就會發現，這類風味調味料其實也是由味精、核苷酸調製而成，並沒有比較天然。

另外，味精也常被認為會導致口渴、「中國餐館症候群」等症狀，吳映澄解釋，其實都是因為「鈉」含量攝取過高的緣故。食鹽（氯化鈉）和味精（麩胺酸鈉）都含有鈉，味精裡也含有13％鈉的成分（約為食鹽的1/3），因此料理時添加味精，就應該減少食鹽的用量。

最後吳映澄也提醒，雖然味精適量攝取無害，但需要限制鈉攝取量的人還是要當心，如心血管疾病、高血壓、腎臟病患者，都要減少食用味精和食鹽，降低鈉的攝取。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是味精害的？營養師曝吃外食口渴的「真正元兇」，這3種人最好少吃】

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