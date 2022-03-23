維他命B｜缺B6易肥免疫差B7多頭皮　OL必攝5營養防頭痛失眠多吃蕉

老是嘴巴破、頭皮屑、頭痛又容易累，婦產科醫師指出，不必急著吃藥、吃吞維他命！其實這些食物比維他命丸更好。尤其是女性經常要維持身材而少吃，要注意這些食物一定要適量補充，才能擺脫頭痛、嘴破、容易疲累的困擾。



台灣新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹表示，在門診中常有女性抱怨常會頭痛，沒事就會嘴破，還被說是「火氣大」，而洗頭一定得買抗屑洗髮精，否則就會很容出現頭皮屑，穿深色衣服就會看到頭皮屑掉在身上。不過這些問題又不是真的「病」到非得看醫師，所以只能自己買成藥吃，但是藥一停又「牙起來（發作）」，非常惱人。

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壓力大、精神緊繃、吃飯不定時，易消耗維他命B雜

她提醒，現代人壓力大、精神緊繃、吃飯不定時的狀況，這種緊張的壓力讓人腎上腺素激增，很容易讓體內穩定神經的維他命B雜被消耗掉，如果飲食中營養攝取不足，很容易出現這些惱的症狀。

缺維他命B6「很難瘦」、免疫變差

像是維他命B6，它被稱為「多功能的維他命」，因為它在人體的血液、肌肉、神經和皮膚中都有作用，它可以輔助人體排出含氮廢物的「排毒功能」，還有協助人體合成抗體對抗疾病，也是製造血色素時必須的輔酶、幫助製造胃酸。

但是壓力大讓維他命B雜被消耗掉了，缺乏維他命B6的人胃腸機能可能會失調、毒素不易排除人容易疲累、神經不穩定容易頭痛，免疫變差。而它也是幫助脂肪和熱量代謝、減肥很重要的輔酶，缺乏維他命B6，小心「很難瘦」。

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好吃水果和美食替代維他命丸效果更好

張瑜芹說，目前許多廣告都會提到補充維他命B雜，不過吞維他命丸感覺像天天都在吃藥，有些人不太習慣，也容易忘記。其實這些預防女性常有症狀的營養素，食物裡面就有，提醒經常受嘴破、頭痛、疲勞、頭皮屑和失眠所苦的人，從好吃的水果、美食中補充到這些營養，就不會有天天吃藥、像病人的感覺了。

容易疲勞：

補充維他命B、鐵、鎂

食物可吃：橘子、桃子、豬肝、核桃



經常頭痛：

補充維他命B6、B12、鎂

食物可吃：香蕉、桃子、南瓜子



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頭皮屑掉不停：

補充脂肪酸、維他命B7

食物可吃：三文魚、杏仁、花生醬



老是嘴破：

補充鐵、葉酸、維他命B3、B2

食物可吃：黑豆、牛油果、白菜



經常失眠：

補充維他命D、維他命B、鎂

食物可吃：牛奶、紅棗、香蕉



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