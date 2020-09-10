【味精過敏】可樂解味精敏感？比鹽健康增記憶？解開味精9大疑團

味精，好像很邪惡，是添加劑，不天然，但常在外吃飯，總擔心餐廳下味精太多，對身體構成傷害。可是，味精真的如你想像中那麼可怕嗎？研究發現，原來它比一般鹽更健康！不過，有些人對味精敏感，攝取後會感不適，如坊間流傳飲可樂可以即時紓緩，又是真的嗎？味精，對它避之則吉前，其實你對它了解有幾多？

味精是什麼？

味精MSG（Monosodium Glutamate），當中成分谷氨酸，是乳酪、番茄、蘑菇、西蘭花、豌豆和合桃等天然存在的化學物質，人奶中也有谷氨酸。1908年日本生物化學家池田菊苗（Kikunae Ikeda）從海帶中分離出谷氨酸，被稱為「鮮味」，後來被大量生產成「味精」。

味精一開始是由海帶提取而成。﹙VCG﹚

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如何知道味精添加食物中？

認可營養師Annie指出，味精比想像中普遍存在於食物中。即使味道不鹹，也有機會吃到味精，尤其是預製食物、醬料、調味包、即食食物、餅乾、急凍點心等。要避免吃到味精，就只可以對成分標籤多加留意，和避免沾醬。

大多政府都有立法要求廠商在成分標籤中列明添加了味精。香港的食物一般會在標籤寫上增味劑（E621）或其他數字。另外，Annie提到最近流行的台灣食品如拌麵，亦有L-麩酸鈉，代表有添加味精。

味精敏感是什麼？

根據 國際谷胺酸鈉資訊服務單位（IGIS），即使不添加人工味精，每天也會攝取約20克的谷胺酸鈉，除非長期食用非常高劑量的谷胺酸鈉才會引起急性中毒，有機會引發嚴重的過敏反應。大多數人食用味精後即使感到不適，過敏反應也較輕微，會自行消失。但假如有嚴重症狀，需向醫生求助。

對味精敏感的人可能會有以下症狀：

心悸、氣促、麻疹、胸痛、嘴及嘴周感麻痺或灼痛、面部腫脹、出汗、作噁、疲勞

吃味精後為什麼會口渴？

據《Physiology & Behavior》的研究指出，鹹味其實是由鈉造成，而味精主要成分是谷胺酸鈉，加上醃製時有機會用到鹽，而且其他預製或加工食品，本身鈉含量已偏高，再加上味精，會令整體鈉含量過高，身體鈉水不平衡而產生口乾、口渴。

可樂紓緩味精敏感？

Annie指，飲可樂紓緩味精敏感的說法並沒科學根據，可樂當中沒有特別成分幫助分解味精。大眾認為飲可樂可緩解味精敏感，只是因為可樂糖分高，而且具咖啡因，所以利尿，幫助排出味精。喝茶和咖啡，甚至水也可達到排走味精的效果。

可樂可舒緩味精敏感並沒有根據。（Daria Nepriakhina／Unsplash）

味精比鹽更健康？

當我們擔心食材的健康及對身體帶來的影響時，Annie建議，大家應留意鈉（Sodium）成分而非味精含量。鈉過多會導致人體中的水分無法被排出，除了引致水腫，更會增加血管中的液體，導致血壓升高。高血壓會為心臟造成壓力，或損壞腎臟，大腦和眼睛。

雖然味精感覺比鹽更鹹，但味精的鈉（130/mg）含量只是鹽（390/mg）的三分之一，反而比鹽健康。味精可以在低鈉的同時添加足夠鹹味到食物裏，相對令人體吸收更少鈉。根據《American Dietary Guidelines 2015-2020》，鈉的一般每日建議攝取量上限為2500mg，即大約1茶匙鹽。

鹽比味精更高鈉。（Philipp Kleindienst/Pixabay）

味精的迷思（按圖了解）

+ 7 + 7 + 7

歐盟、聯合國食品安全機構、以及美國食品和藥物管理局（FDA）都指出，味精內的成分是從乳酪、番茄、蘑菇等天然食物中提取而成的谷氨酸，主要成分為谷氨酸鈉，非常天然，容易被人體消化並分解，所以並沒有坊間謠傳那麼多壞處。

迷思一︰味精會影響大腦健康？

味精被指令大腦有過多谷氨酸鹽和刺激的神經細胞，是興奮性神經毒素。1969年《Science》的研究發現，向新生小鼠注射大劑量的味精會損害神經功能，使人們到今日依然害怕味精。可是，後來《BBC》有報道提到味精的谷氨酸無法大量穿過血腦屏障，對大腦其實沒有影響。而且集合約20項研究，發現只是鼠類對味精有激烈的過敏反應，其他動物測試如兔子、猴子甚至是人體測試都沒有問題。

迷思二︰味精會引致肥胖、減慢新陳代謝？

雖然一般認為味精高鈉，容易引致肥胖，但是中國，越南和泰國三個國家的研究都指味精攝入量與變肥沒有關係。《Nutrition》研究發現食用極高劑量的谷氨酸（日常味精攝取上限的5倍），鈉含量才會超標，導致新陳代謝減慢，引致肥胖。一般人並不會食用如此多味精。

迷思三︰味精會引起頭痛？

有人在食用味道較重的食物後感到頭痛，認為是谷氨酸刺激大腦所引致。 美國食品和藥品管理局指，確實有研究對象在單吃大量谷氨酸（最少50克）後頭痛，但這是正常攝取量的2.5倍。一般人不太可能攝取這麼多。

迷思四︰味精會引致癌症？

大眾可能認為谷氨酸加熱後會變為焦谷氨酸，具致癌性。但《Food Chem Toxicol》的研究發現，雖然煮食時超過120℃，會容易形成焦谷氨酸，但這種成分不會致癌，甚至可提高記憶力。