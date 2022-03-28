芝士焗扇貝食譜｜半殼扇貝加芝士增層次！檸檬汁提鮮幾時放最好？

秘魯西臨太平洋，因此當地盛產海鮮。焗扇貝是常見的菜式，在扇貝肉撒上少許芝士，令焗扇貝有更豐富的味道層次。
材料
- 扇貝6隻（連殼）
- 黑胡椒少許
- 鹽少許
- 橄欖油30毫升（每隻扇貝約5毫升）
- 巴馬臣芝士60至90克（刨絲，每隻扇貝約10至15克）
- 檸檬汁少許（視乎個人喜好添加）
芝士焗扇貝食譜（按圖）
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做法
1. 將扇貝洗刷乾淨，分開扇貝殼，可棄掉不帶扇貝肉的一邊，將扇貝肉從殼中拆出來，去掉硬筋和內臟。
2. 用廚房紙抹乾扇貝肉，放回殼內，備用。
3. 在扇貝肉灑上鹽、黑胡椒，並倒入橄欖油，撒上芝士。
4. 焗爐以220℃以上預熱，將扇貝放進焗爐，焗8至10分鐘。
5. 上桌前，可灑入少許檸檬汁，更提升味道層次。
請點擊下圖了解扇貝、帶子如何分辨？
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主編：汪媽媽、汪詩詩、汪圓圓
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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】