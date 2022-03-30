抗癌食物｜每日吃蘑菇降患癌風險45%乳癌最顯著　增抗氧化物2煮法

啡色和白色蘑菇的營養沒有太大差異，多吃蘑菇有益心臟健康、控制血糖及增強身體免疫力等。據美國最新的研究指出，在日常飲食中多吃蘑菇，患癌症的風險就愈低，尤其對預防乳癌的效果更顯著。



日常飲食中多吃蘑菇，患癌症的風險就愈低，尤其對預防乳癌的效果更顯著。（VCG）

每日吃18克蘑菇 患癌風險降45%防乳癌顯著

美國研究人員在《Advances in Nutrition》期刊發表了研究，表明蘑菇的食用量遞增與降低患癌的風險有關聯，特別是與乳癌的關聯性最強。每天吃18克蘑菇的人（1隻蘑菇重大約15克），患癌症的風險比不吃蘑菇的人低45%。近年，愈來愈多科研聚焦在蘑菇潛在的抗病能力，蘑菇中的麥角硫因（Ergothioneine）是一種有效的抗氧化劑，保護細胞受自由基侵害，有助降低患癌症的風險。另外，蘑菇中的多醣體也被認為是有效抗腫瘤的物質，並具有一定的免疫調節特性。

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微波爐和燒烤蘑菇 增抗氧化物營養不流失

蘑菇是有益健康的食材，但烹調方法不理想，還是會破壞蘑菇中的珍貴營養素。油炸蘑菇是最不健康的烹調方式，雖然油炸食物美味，不過油炸蘑菇，在內的蛋白質和碳水化合物都會在油炸過程中流失，脂肪和熱量同時增加。其次，水煮蘑菇太耐，也會減少蘑菇內的抗氧成分和蛋白質等，在水煮過程中流失在水裡。

西班牙科技研究中心曾發表一份關於蘑菇在不同烹調方法下對營養影響的研究報告，並於《國際食品科學與營養期刊》刊登。研究人員指以微波爐和燒烤烹調蘑菇，明顯增加了當中抗氧化及多酚的成分，而且沒有明顯的缺點，最能保留營養。燒烤蘑菇，可加少許橄欖油，提高蘑菇的營養價值和脂肪酸，同時亦不會額外增加太多熱量。

參考資料︰HEHO/BBC

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蘑菇不止美味，還有益健康，並有助於預防癌症，但日常食用時還是要適量，健康的飲食習慣要注意適度與平衡。

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