咳嗽痰多湯水｜長新冠飲食4宜忌　中醫推3款湯水化痰止咳健脾潤肺

本港累計已有逾百萬人確診新冠肺炎，雖然大部分已由確診者轉變為康復者，但依然出現不適症狀，身體方面最常見包括仍有痰多咳嗽等後遺症，若不理會久咳或會變支氣管炎。記者訪問了註冊中醫師徐澤昌博士講解康復者的飲食宜忌，並介紹3款止嗽化痰湯水。



康復後四周仍有症狀或患長新冠 亂服藥加重病情

Omicron染疫後期，部分人持續咳嗽、喉嚨不適，或是多痰不止，記者身邊不少染疫朋友亦指快速測試結果已轉陰性，但仍久咳未癒，更持續一月咳不停，她稱十分痛苦。根據世界衛生組織公布指出，感染者在病毒清除至少四星期後仍持續出現症狀，即有可能有新冠肺炎長期綜合後遺症（又稱長新冠），咳嗽多痰都是常見的長新冠症狀。

（資料圖片）

把握治療黃金期 防變支氣管炎

若然把握時機，可避免久咳而變成的支氣管炎，或者會令人隨即想起坊間流傳的「止咳化痰」偏方如鹽燉橙、喝薑黃熱飲等。不過徐醫師並不建議康復者胡亂服用偏方，他指每一位Omicron康復者在中醫角度都是獨立的個體，其病因、體質等都不一樣，應透過中醫辨證論治的方法治療，如不加辨證而自行服用食療，有機會加重病情。

坊間流傳不少「止嗽化痰」偏方，但徐醫師並不建議胡亂服用偏方，應立即求醫。（羅國輝攝）

中醫辨證常見氣陰兩虛 支氣管炎、氣管敏感者更易不適

根據國家對新冠肺炎診療方案中醫治療指引，就新冠肺炎康復期，中醫辨證常見「氣陰兩虛」與「肺脾氣虛」兩個證型。徐醫師稱他在臨床上發現很多案例都會出現不同程度的咳嗽、痰多或痰少、咽乾、感覺不夠氣、說話後或運動後咳嗽加重、失眠、肢倦、氣促、心悸等症狀，在證型上多屬氣陰兩虛證，部分夾有肝火、脾虛、腎虛等情況。

請按圖看中醫常見兩個證型的臨床表現：

如果本身康復者有支氣管炎、氣管敏感，康復者之後有機會更易敏感不適。新冠肺炎病位在肺，氣管屬於肺系的一部分，病邪有別於一般外感六淫，屬中醫「疫毒」的範疇，其傳播能力和殺傷力都強得多，所以即使轉為陰性後，仍然會有機會出現很長的「手尾」，建議可經中醫中藥、針灸治療助康復。

新冠康復者飲食4宜忌 紓緩長新冠症狀湯水

對於新冠康復者來說不止身體康復了，更要養好身子，痊癒後仍未能大吃大喝，飲食上多加注意避免傷脾胃。徐醫師指康復者在飲食上可留意以下3點：

新冠康復者飲食應以清淡且有營養為主，在午餐及晚飯，宜吃白米飯或粥，不宜吃粉麵。（資料圖片）

康復者飲食4大宜忌：

1. 飲食宜清淡而有營養，如米飯、瘦肉、青菜等作為日常食材，煮法上多使用蒸、煮、烚等，可保留較多的水分在食物內，避免因乾燥而傷津的情況出現。



2. 忌食辛辣、煎炸、油膩、濃味、生冷的食物。



3. 如脾虛泄瀉、痰多咳嗽、咽喉作癢的人士應慎食水果。



4. 對於說話不夠氣、乏力的人士，可使用山藥、太子參、黃耆、五指毛桃、黨參等具有補氣的中藥或食材，但服用前應先咨詢註冊中醫師。



如不幸患上長新冠，徐醫師亦推薦了3款湯水食譜，包括百合潤肺湯、益氣生津湯及參朮健脾湯，以紓緩長新冠症狀如持續咳嗽、多痰不止、肚瀉等，如不了解自己的體質，在服用以上三款湯水前應先諮詢註冊中醫師。

*因應各人不同的體質、病因和病情，適合使用的中藥亦有所不同，為保障健康和用藥安全，服用中藥前應先徵詢中醫師的專業意見。

參朮健脾湯功效為健脾止瀉，藥材有黨參、白朮、山藥、陳皮等。（示意圖／資料圖片）

請按圖看徐醫師推薦的紓緩長新冠症狀湯水食譜：

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中醫推薦紓緩長新冠症狀3款湯水 百合無花果潤肺湯、玉竹沙參益氣生津湯、參朮山藥健脾湯