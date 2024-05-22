隔夜水細菌｜台醫生建議3種水別喝菌量倍增！煲水3招水滾勿即關火

飲水看似百利而無一害，但飲用不正確或會為身體帶來傷害，特別是樽裝水！除了隔夜水含菌量飆升外，原來高溫曝曬過的樽裝水也不宜飲用。



你有沒有飲錯水？

日常生活中我們會接觸不同的「水」，尤其飲用水更要小心選擇，避免弄巧反拙，有損健康。台灣泌尿科醫生高銘鴻在社交平台曾指出，雖然多飲水是好事，但有3種水是不宜飲用，其中有2款也是人人非常容易接觸得到，或者每天都已經在犯同樣的錯誤。

台灣泌尿科醫生高銘鴻在社交平台指出有3種水是不宜飲用， （ 資料圖片）

請按圖看台灣泌尿科醫生建議不宜飲用的3種水：

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台灣泌尿科醫生建議不宜飲用的3種水：

1. 隔夜水



不管是開封過後的樽裝水或是一杯水，只要嘴唇接觸到瓶口一刻起，細菌已在不停滋生。口水含有不同細菌，當細菌接觸杯內的水便會快速繁殖，一夜過後數量飆升。安全做法是不要飲用隔夜水，直接換新的一杯。

2. 曝曬過後的樽裝水



樽裝水經過長時間曝曬，部分樽身有機會溶解出化學物質，建議不要飲用。雖然PET塑膠是屬於低毒性的容器，但經過長時間的高溫照射，仍會釋出有害物質。

3. 不明來歷的山水



由於難以確定山水的來源有沒有受污染，或會否含有危害身體的細菌、寄生蟲卵或水蛭幼蟲，不建議飲用。

樽裝水隔夜菌量增近2倍 減少細菌滋生要點做？

食用水擺放一晚後，表面上雖然沒有改變，但細菌量則大大提升。日本節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふか）曾做過一個樽裝飲品含菌量實驗，工作人員先將每款飲品打開喝一口，然後再將飲品放置在模擬常溫的環境，溫度在攝氏28度、濕度70%的空間靜置24小時，放隔夜後檢測每款飲品的金黃葡萄球菌含量。

日本節目多年前做了一個樽裝飲品含菌量實驗。（《月曜から夜ふか》節目截圖）

未喝前，樽裝水的金黃葡萄球菌含量都在600左右；工作人員飲用並擺放一晚過後，樽裝水的金黃葡萄球菌含量升至 1100個，接近2倍。

節目中分別測試了水、綠茶、麥茶、橙汁、牛奶咖啡（ Latte）及可樂，按圖可看各款飲品測試結果（ 由含菌量低至高排列）：

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未飲完的水如何減細菌滋生？

樽裝飲品內的金黃葡萄球菌來源其實是皮膚、口腔，樽口接觸了嘴唇後才會令細菌大量滋生，因此應避免直接用口接觸樽口，宜倒進杯子再喝便已可減慢細菌滋生，再好的做法是放冰箱，便萬無一失。

如想避免細菌大量滋生，可以將水倒進杯子中才喝。（TAKEONE@photoAC）

水滾勿即關火 繼續沸騰1-2分鐘才安全

隔夜水滋生細菌，煲滾水便萬無一失？

當水滾聲一響，便習以為常隨即關火，其實水滾後讓水繼續沸騰1-2分鐘也好，而且要把蓋子打開，方便殘留的氯揮發。因為自來水經過氯化來消毒滅菌。氯處理過的水，會分離出2種會致癌的物質－－鹵代烴及氯仿。當水溫達到100℃，這些有害物質會隨蒸氣蒸發而大大減少，繼續沸騰1-2分鐘就更安全，讓水的氯含量降至安全飲用標準。

專家建議水沸騰後再燒1-2分鐘更安全，讓水的氯含量降至安全飲用標準。（iStock）

【飲水】水滾即關火殘留致癌物？專家教你3招如何煲出安全食用水

中國農業大學食品科學與營養工程學院教授姜微波建議的「水滾三部曲」

1. 將自來水先放置一會再燒。

2. 水快滾時把蓋壺打開。

3. 水滾後等1-2分鐘再熄火。



資料來源：Facebook@大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科／《月曜夜未央》