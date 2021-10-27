素食譜｜韓式素肉丸配百搭甜辣醬　2隻匙羹做出彈牙肉丸簡單衛生

韓國的劇集常掀起一波又一波的追看熱潮，《魷魚遊戲》與《以吾之名》，及更早前有《愛的逼降》和《來自星星的你》，這兩劇還掀起吃炸雞配啤酒的風尚。說到韓式炸雞，惹味的甜辣醬是炸雞的靈魂，香濃可口的韓式甜辣醬豈止配炸雞，配彈牙的肉丸一樣出色。



肉丸唔一定用手唧！

茹素者也可以嘗試肉丸的滋味，在植物肉類漸漸盛行的年代，肉丸的材料已不一定局限在真正的肉類，植物肉中的素豬肉，加以改造便成豐潤細滑的植物肉丸。一般常見做肉丸的方式是手握拳頭，於虎口位置唧出，如果不想弄髒雙手的話，一個極為簡單的做法，用兩隻匙羹，相亙交替刮底，肉丸便順勢誕生。烹調素肉丸的方法可以是蒸熟、煎熟或炸熟，而我的做法，會將肉丸炸熟，再燴醬汁煮。雖然油炸較油膩，不過在風味上更濃厚，而且肉丸的形態更緊實。

用兩隻匙羹，相亙交替刮底，肉丸便順勢誕生。

其實在家中炸食物，用一次油炸根本上已可，因為在家中煮炸物，多數是即炸即吃。用二次油炸，可以將體型偏厚的肉類及根莖類蔬菜逼出多餘的油分，也可以令顏色更深，更見焦糖色的效果。放到油鑊的素肉丸，請不要拿筷子撥來撥去，待見到開始定型後才稍為「撩底」免素肉丸黏鑊，同時亦免油花四濺。

炸食物時不要用筷子撥來撥去，免油花四濺，待炸物開始定型後才「撩底」免黏鑊。

炸好的素肉丸已叫人急不及待想享用，但畫龍尚要點睛才使內容生動傳神，煮餸亦然，一個可口的醬汁令平凡、平淡的菜餚蓬蓽生輝。韓式的甜辣醬自當榜上有名，配炸雞是一貫的食法，換上香炸的素肉丸，同樣叫人垂涎，大呼過癮。

將肉丸炸熟，再燴醬汁煮。

炒香的洋蔥、蒜蓉，加韓式辣醬、醬油膏（或豉油）、番茄醬（或茄膏）、楓糖漿（或糖）及清酒拌煮便大功告成，若然不喝酒的話，便用清水代替，這無疑是欠了入魂的酒香。如果不介意下酒，建議借來調香、調味，讓韓國菜的豪邁奔放更傳神。

韓式的甜辣醬配香炸的素肉丸，惹人垂涎。

韓式素肉丸食譜

攝影、攝錄、剪接：鍾瑞龍

健康小貼士︰

素豬肉的成分包括豌豆、非基因改造大豆、冬菇和米。每100克素豬肉含0毫克膽固醇和4.6克膳食纖維，飽和脂肪和膽固醇均是0，與一般未經烹調的豬肉碎（瘦肉佔84%）相比，素豬肉的熱量低68%。



素豬肉的成分包括豌豆、非基因改造大豆、冬菇和米。

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【韓式素肉丸】 （炸/Deep fry）

4-6人分量 1級難度 30分鐘

材料︰

素豬肉230克

醃料︰

糖1/2茶匙

鹽少許

胡椒粉1/4荼匙

麻油1茶匙

酒1茶匙

粟粉2茶匙

醬汁︰

洋蔥半個（切絲）

蒜蓉1茶匙

清酒4湯匙

韓式辣醬2湯匙

醬油膏1湯匙

番茄醬1湯匙

楓糖3湯匙

做法︰

1.素豬肉加醃料，醃10分鐘，將素豬肉做成肉丸。

2.肉丸放入油鑊，炸兩次至熟及上色，瀝油備用。

3.將洋蔥絲、蒜蓉放入油鑊，用中火炒香。

4.加清酒煮至揮發。

5.加韓式辣醬、醬油膏、茄醬、楓糖拌炒煮滾。

6.加入已炸好的素肉丸，拌勻及裹上醬汁完成。

不失敗秘訣︰

不想弄髒雙手，用兩隻匙交替做肉丸。

第一次油炸，炸熟肉丸，浮起即成；第二次油炸，使肉丸更深色。