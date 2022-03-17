紅酒燉牛尾食譜｜汪詩詩教先煎後燜愈煮愈濃　什麼配料宜最後放？

這道經典西餐是愛牛人士的最愛，以紅酒將牛尾、番茄和紅蘿蔔燜煮至軟糯，煮的時間愈長，味道愈香濃！



紅酒燉牛尾食譜（按圖👇👇👇）

+ 7

材料

- 牛尾 600 至 800 克

- 紅酒 1 杯

- 大番茄 2 個（去皮、切塊）

- 紅蘿蔔 1 個（切塊）

- 洋葱 1 個（切粒）

- 馬鈴薯 2 個（去皮、切塊）

- 月桂葉 3 片

- 八角 1 粒

- 蒜頭 4 瓣

- 薑 3 片（切絲）

- 油 2 湯匙

- 滾水 2 杯



調味料

- 老抽 1 湯匙

- 生抽 1 湯匙

- 蠔油 1 湯匙

- 茄膏 1 湯匙

- 黑胡椒粉適量



相關文章：飲食熱話｜洋蔥浸紅酒有驚人治病功效？一文破解保健迷思👇👇👇

+ 1

做法

1. 燒滾水，放入牛尾和薑絲略煮，去除多餘的油脂。

2. 鑊內燒熱油，爆香蒜頭和洋葱，至洋葱呈半透明狀，盛起備用。

3. 在鑊中放入牛尾，每面煎2分鐘，加入茄膏，再煎1分鐘。

4. 待醬汁沸騰時，倒入2杯滾水煮牛尾，加入紅酒、月桂葉、八角，加蓋，以慢火燜煮1小時。

5. 當牛尾軟身，水分差不多被吸收時，加入番茄、紅蘿蔔及馬鈴薯燜煮，至蔬菜變得軟身。加入生抽、老抽、蠔油和黑胡椒粉調味。

6. 若牛尾差不多完成時，放入炒至半透明的洋葱，拌勻後即可上碟。

相關文章：降血糖食物｜紅酒蔬菜湯食譜緩血糖飆升 3大食物助減中風危險👇👇👇

+ 3

爸爸的食譜――汪氏家傳滋味（萬里機構提供）

書名：爸爸的食譜──汪氏家傳滋味

主編：汪媽媽、汪詩詩、汪圓圓



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

【牛尾湯食譜】軟腍牛尾配雜菜護膚強筋骨 一個關鍵步驟令湯更香