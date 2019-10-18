【椒鹽雞軟骨食譜】居酒屋必吃粒粒香脆　雞軟骨你知是哪部位嗎？

教煮
撰文：
最後更新日期：

雞軟骨，無論炭燒、烤焗、油炸……始終覺得椒鹽最惹味，剛收到朋友的日本手信七味唐辛子，內有紫菜碎、梅粉等，便嘗試加入其中，又不錯啊，還可減點油膩感。其實你也可按個人喜好，配搭不同調味。想脆口但沒焗爐，可以半煎炸方式代替，但想15分鐘又快又脆又方便，便要切記一個步驟！

攝錄：呂榮棟、呂志豪

剪接：潘諾兒

場地提供：美亞廚具

雞軟骨，椒鹽味最夾，也可按喜好加入不同調味。

雞軟骨，粒粒有肉有軟骨，香脆惹味，慢慢咀嚼時，可知口中的軟骨，是雞的哪個部位？

雞骨，一隻雞也不少，但一般只會取雞胸骨的轉接位。講究的，或會取雞胸骨最前端的尖三角部分；有些甚至取雞膝屈摺的位置，貪其骨軟肉嫩。難怪不同餐廳的雞軟骨，軟硬程度不一樣，價錢亦有參差。

雞軟骨，細細粒，非常容易處理，不過，正因它粒粒小巧，要蘸粉逐粒放油鑊煎炸很費時，最佳方法當然是一次過，但必須先把軟骨的水分吸乾，粉也不要太多，緊緊黏着軟骨的表面便可，否則撲粉變粉漿，下鑊後便不會鬆脆了。

椒鹽雞軟骨食譜

健康小貼士：

雞軟骨，是否真的可以以形補形，修補我們的軟骨組織？

雞軟骨的主要成分是多種蛋白質，如軟骨黏蛋白、軟骨硬蛋白和膠原等，鈣含量相對不高，作為補鈣幫助不大，但其蛋白質反而有助加強皮膚彈性，不過，脂肪含量不少，多吃或常吃便要留意。

攝錄：呂榮棟、呂志豪
剪接：潘諾兒
場地提供：美亞廚具

相關食譜：

【滷水鴨舌食譜】浙江地道小食軟滑彈牙 方便滷水包15分鐘搞掂！

滷水鴨舌食譜

【醉鴨舌食譜】舌尖上嫩滑緊緻淡淡花雕香　一支糟滷省掉煩惱
【雞食譜】檸檬手撕雞懶人版　酸甜開胃2隻雞髀15分鐘搞掂！
【排骨食譜】韓式辣醬骨微辣香甜　啖啖肉佐酒下飯一樣開胃
【雞翼食譜】瑞士雞翼皮滑肉嫩　Sweet變Swiss香甜惹味

【咖喱魷魚食譜】15分鐘自製街頭風味 魷魚有白有粉紅用邊種至啱

咖喱魷魚食譜

食譜

椒鹽雞軟骨（炸）
材料

雞軟骨300克、椒鹽1茶匙、粟粉1湯匙、七味海苔粉適量
做法 1. 雞軟骨洗淨，抹乾，放入椒鹽，拌勻略醃5-10分鐘。
2. 雞軟骨保持乾身才蘸上粟粉，至每粒被粟粉包裹。
3. 燒熱鑊下油，放入雞軟骨，以中慢火半煎炸至金黃色變熟，盛起。
4. 瀝乾油分後，撒上七味海苔粉拌勻即成。

 

【韓式涼拌茄子食譜】手撕茄子軟爬爬　15分鐘惹味夠索
【排骨食譜】話梅山楂小排骨　消滯孖寶生津止渴　不只是配角
【鹹蛋魚皮食譜】脆卜卜滿滿黃金粒　免腍免焦乾有秘技
【雞翼食譜】柚子蜜雞翼皮脆肉嫩　酸咪咪消滯排毒美肌
【鎮江骨食譜】江蘇名菜濃而不膩酸甜嫩滑　必用四大名醋之一
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。