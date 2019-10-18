【椒鹽雞軟骨食譜】居酒屋必吃粒粒香脆　雞軟骨你知是哪部位嗎？

雞軟骨，無論炭燒、烤焗、油炸……始終覺得椒鹽最惹味，剛收到朋友的日本手信七味唐辛子，內有紫菜碎、梅粉等，便嘗試加入其中，又不錯啊，還可減點油膩感。其實你也可按個人喜好，配搭不同調味。想脆口但沒焗爐，可以半煎炸方式代替，但想15分鐘又快又脆又方便，便要切記一個步驟！ 攝錄：呂榮棟、呂志豪 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

雞軟骨，椒鹽味最夾，也可按喜好加入不同調味。

雞軟骨，粒粒有肉有軟骨，香脆惹味，慢慢咀嚼時，可知口中的軟骨，是雞的哪個部位？

雞骨，一隻雞也不少，但一般只會取雞胸骨的轉接位。講究的，或會取雞胸骨最前端的尖三角部分；有些甚至取雞膝屈摺的位置，貪其骨軟肉嫩。難怪不同餐廳的雞軟骨，軟硬程度不一樣，價錢亦有參差。

雞軟骨，細細粒，非常容易處理，不過，正因它粒粒小巧，要蘸粉逐粒放油鑊煎炸很費時，最佳方法當然是一次過，但必須先把軟骨的水分吸乾，粉也不要太多，緊緊黏着軟骨的表面便可，否則撲粉變粉漿，下鑊後便不會鬆脆了。

椒鹽雞軟骨食譜

健康小貼士：

雞軟骨，是否真的可以以形補形，修補我們的軟骨組織？

雞軟骨的主要成分是多種蛋白質，如軟骨黏蛋白、軟骨硬蛋白和膠原等，鈣含量相對不高，作為補鈣幫助不大，但其蛋白質反而有助加強皮膚彈性，不過，脂肪含量不少，多吃或常吃便要留意。

攝錄：呂榮棟、呂志豪

剪接：潘諾兒

場地提供：美亞廚具

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