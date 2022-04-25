便秘｜如廁有困難怎辦？除高纖、發酵食品外　這2類食品亦應多吃

現代人工作壓力大，常導致排便不順，甚至形成便秘，只好求助偏方或乾脆使用軟便劑。但營養師提醒，解決排便不順問題，最健康的方法還是從飲食著手，可攝取4大類幫助「順暢」的食物。



便秘已是現代文明病，久坐、壓力大、熬夜、偏食及外食營養攝取不均衡、長期酗酒或不當用藥，都是造成便秘的原因。另外如老年人、孕婦或腸胃蠕動不好的小孩，也是便秘好發的族群。

要改善便秘，以下4類食品不妨適量食用：（按圖了解）

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有人為了每天順暢「解放」尋求偏方，更有人一天沒排便就求助「軟便劑」，但長期依賴軟便劑反而可能讓腸道失去「自己蠕動」的功能性。根據《健康力新聞網》報道，營養師廖欣儀提醒，最健康的方式還是要從飲食下手，容易便秘的人可以多攝取4大類食物，讓排便更順暢。

1、高纖食物

如木耳、海帶、紫菜、香菇、蘋果、番茄、燕麥，這些食物中的水溶性纖維可以軟化糞便，並且幫助腸道蠕動，有效預防便秘。

2、高鎂食物

如香蕉、腰果、杏仁、核桃、花生、糙米，研究指出鎂有輕瀉、軟便的作用，適當攝取可以幫助排便順暢。

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3、發酵食物

包括泡菜、納豆、味噌、乳酪等，這類食物有乳酸菌，可以調整腸道中細菌的數量，幫助腸道消化作用，但這類食物通常鹽分或糖份較高，要適量食用。如果是外食者，沒辦法吃足含好菌的食物，也可考慮補充益生菌來維持腸道健康。

4、含寡糖食物

如洋蔥、大蒜、蘆筍、大豆、麥類、蜂蜜，寡糖可提供腸道有益菌的生長，幫助人體提升免疫力，維持腸道健康，寡糖也具有類似水溶性纖維的作用，幫助腸道蠕動，減少便秘的發生。

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