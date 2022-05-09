朱古力食譜｜零卡冰山熔岩黑朱古力　加芝士冷凍似雪糕入口即溶

減脂期也能吃的可口甜品來啦！對有些人來說，甜品是絕不能少的，但如果要減肥怎麼辦？那當然是選擇各種減脂期可以吃的甜品啦——冰山熔岩朱古力，話不多說，立刻安排！



減脂期可以吃甜品嗎？當然可以，但不是任何時間適合。甜食有一定的熱量，可妥當地安排在減脂期的放縱日中，既能解嘴饞又能適當補充能量。只要選對製作甜品的食材和控制分量，減脂期間適當攝入甜品反而可以滿足對甜食的慾望，加強減脂的堅決和意志力。

有的人會質疑，減脂期可以吃糖嗎？很多減脂專家根據實踐發現，適量的糖分是不會影響減脂效果的，畢竟不管胖還是瘦的人對於糖分的攝取和身體的消耗都是有需求的。適量的糖分並不會帶來太大的壓力，反而能緩解減脂期可能會產生的負面情緒。

冰山熔岩朱古力食譜（按圖）

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食材：

150g牛奶、100g純黑朱古力（84%）、1片低脂芝士片、10g零卡糖。



做法：

1、將純黑朱古力切碎，裝碗備用

2、往鍋裏倒入牛奶，加入零卡糖和低脂芝士片，開小火加熱，同時攪拌至融化

3、關火，加入朱古力碎繼續攪拌，讓朱古力碎完全融化

4、把烘焙紙修剪成適合的大小和樣式，鋪在模具底部

5、將朱古力液倒入模具，鋪上保鮮膜，然後放進雪櫃裏冷藏至少6小時

6、想要感受超級絲滑的雪糕口感的話，只要再將它冷凍約2小時即可！



話說，減脂期間優先考慮採用黑朱古力作為食材，因為黑朱古力不僅有利於提高新陳代謝，適量攝入還可輔助燃燒脂肪。看著就流口水的冰山熔岩朱古力，你確定不試一試嗎？怎麼可能啊，立刻安排起來吧！

黑朱古力7大健康好處（點圖看清）

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