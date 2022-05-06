食物陷阱｜黑朱古力護心抗氧化降膽固醇　免頭痛胃灼熱5類人忌吃

黑朱古力甜中帶苦的口感，不但讓人著迷，更有許多好處！像是有助抗氧化，降低壞膽固醇、促進血液流通等， 但是對有些人而言，卻不那麼適合。



以下分享五種吃黑朱古力需要忌口的人！

5種吃黑朱古力需要忌口的人（按圖放大）

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1. 容易胃灼熱的人

造成胃灼熱感的主要原因是刺激性物質從胃逆流到食道。

朱古力含的咖啡因、可可鹼、茶鹼及脂肪會讓食道和胃之間，負責把關工作的賁門變得鬆弛，失去阻隔食物逆流的功能，而造成胃灼熱。因此，長期有胃灼熱困擾、胃酸倒流的人，還是儘量遠離朱古力。

2. 懷孕及哺乳婦女

朱古力中的咖啡因會經由胎盤及母乳傳給胎兒、嬰兒，懷孕或哺乳的媽媽若攝取超過300毫克咖啡因，可能會影響胎兒或嬰兒腦部發育，要特別留意！

3. 容易頭痛的人

朱古力內含的酪胺是引發頭痛的罪魁禍首。容易頭痛的人最好少吃各種朱古力製品（包括朱古力雪糕、餅乾等）。

黑朱古力7大健康好處（點圖看清）

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4. 8歲以下孩童

8歲以下的孩童對咖啡因代謝較速度慢，吃了含咖啡因的朱古力，可能會過度亢奮晚上不易入睡。且朱古力所含的脂肪及糖分，並不是孩童生長發育的必要來源，吃多了容易肥胖。

5. 三高患者、肥胖者

其實黑朱古力的熱量並不低！其中的可可脂仍有脂肪，而1公克的脂肪可產生9卡熱量，因此，反而可可脂含量愈高，也就是愈純的黑朱古力，熱量相對也高，不建議三高患者及肥胖者食用。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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