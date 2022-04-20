可可好處｜降血壓防失智6功效與朱古力點分？因1種物質狗狗不能吃

可可含有約380種已知化學物質，而因為可可內含的多酚濃度很高，這使它們具有極苦的味道，若不經過加工處理，製成香甜可口的朱古力，很難入口，或許正所謂良藥苦口，這話不無其道理。



可可富含類黃酮，這使得他們比茶葉具有更高的抗氧化能力，對身體很有益處。

可可六大好處（按圖看清👇👇👇）

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1. 抗發炎

可可內含豐富的多酚與黃酮（例如槲皮素）會產生抗發炎作用。槲皮素為某種激酶的抑制劑，能抗發炎，阻止神經元的興奮性毒性死亡。而多酚對促炎性細胞因子的釋放具有抑制的作用。食用無糖可可粉與黑朱古力具有一定預防或是改善炎症的效果。

2. 防失智

可可中的黃酮類能刺激大腦，提升腦部認知能力。而可可中的多酚不僅是抗氧化物質，還能直接活化神經滋養因子，對神經有保護作用。富含類黃酮的可可能夠使腦部血流量局部產生變化，增加整體血流量。黃烷醇能促進去除讓大腦失智癡呆的有毒蛋白，可以預防癡呆和中風。

3. 保護心血管

富含黃烷醇的可可能帶來產生有益的影響。吃了可可後會釋放一氧化氮（NO），能刺激前列環素偕同產生血管擴張的作用，導致血管舒張，防止血栓形成，改善血管內皮功能，還能降低血壓，因而對心臟產生保護作用，減少心血管病變的風險。高黃烷醇能減少脂質過氧化，透過飲食治療，能減少動脈粥樣硬化病變。

4. 保腸顧胃

消化可可時，能促進腸道益生菌增生，使壞菌減少，其內含的多酚可以調節腸道炎症，在腸道中維持抗發炎狀態。可可還能促進腸胃蠕動，減少幽門桿菌，協助排便。

5. 改善貧血

可可與黑朱古力中存在豐富的礦物質與鎂，銅，鉀和鐵。對於有貧血問題的女性，可可十分適合作為補充鐵質的飲品，預防貧血發生。

6. 放鬆心情

朱古力中存在的可可鹼是一種興奮劑，也是寵物狗不能吃到朱古力的原因。內含另一種物質阿南酰胺，能使人情緒高漲，紓緩焦慮，心情放鬆。

小提醒：

可可跟朱古力不一樣。朱古力是經過加工處理的，在加工過程中會減少黃烷醇的含量和酚類種類，添加牛奶、砂糖。少了營養卻增加了許多熱量（可可本身所含的熱量很低）建議選擇無糖的可可粉或磨碎的可可豆，效果會比含糖朱古力好。

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