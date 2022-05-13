減肥｜缺澱粉質難瘦身易復胖　營養師教3原則吃對澱粉飯肉菜比例

炎熱的夏天將至，愛漂亮的你為了穿上薄衫、短裙或比基尼，也想要開始透過飲食節制來重拾體態，你一定聽身旁的人說過「你就是吃太多澱粉才會變胖」、「不吃飯就會瘦啦」，澱粉真的有這麼十惡不赦嗎？



吃澱粉就會胖嗎？澱粉吃下肚後身體會分泌胰島素，協助將這些澱粉變成肝醣儲存起來，隨時可以提供給全身細胞當作能量使用，但是肝醣儲存量有一定的程度，一旦超出負荷量，當攝取過多的澱粉，會轉成脂肪的形式儲存，導致肥胖、代謝症候群、糖尿病等疾病的發生，因此別再汙名化澱粉啦！吃「過量」才是發胖的主因。

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澱粉可以少吃 但不能都不吃

完全不碰澱粉就會瘦是真的嗎？最近幾年不吃澱粉減肥法盛行，許多減重者對澱粉避之唯恐不及，台灣Heho營養師指出：「降低澱粉的攝取確實可以達到減脂目的，但並不代表完全不吃澱粉就一定會變瘦，即使是減肥也可以吃澱粉。」澱粉是身體主要的能量來源，如果在三餐中完全避開白飯、麵條、麵包、粟米、南瓜、芋頭等，那有可能會造成熱量攝取不足，的確很有可能會讓體重減輕，但同時你的肌肉量、基礎代謝率都跟著掉下來，不久後體重便會停滯不前或是回彈更多。

其實會不會發胖取決於飲食中整體的熱量、澱粉的型態和活動量，想要健康減重不見得要完全戒掉澱粉，少吃一點達到「減醣飲食」的效果即可，對身體的傷害比較低，也是一種比較容易長期執行的飲食模式。

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一、慎選澱粉的種類

鼓勵以糙米飯、紫米、五穀米、番薯、粟米、薯仔、南瓜、蓮藕、山藥等，取代精緻澱粉，不僅口感豐富，其中的膳食纖維不僅可以延緩血糖上升速度，也可以提供飽足感，對減重非常有幫助。白米、白麵條、麵包、白吐司都是屬於精緻澱粉，吃下肚後很容易就會覺得又餓了，另外為了提升適口性，會透過加工方式去除麩皮等營養素含量豐富的成分，導致營養素流失，真的非常可惜。

二、控制澱粉攝取量

想減重最該避免「過量」，怎麼知道自己吃太多還是吃太少澱粉呢？有一個最簡單的方式不用特別去計算，只要知道比例的概念即可，裝進我們餐盤中的食物主要由澱粉（飯）、蛋白質食物（肉）、青菜（菜）所組成，將比例控制在「飯：肉：菜 = 1：1：1」就可以達到減醣的目的，若想減重可以再把青菜的比例往上提高至「飯：肉：菜 = 1：1：2」。

此外，炒飯、炒麵、蔥油餅、小籠包都是集結高油高醣於一身的食物，熱量往往都會比較高，又因為精緻化，所以很容易有吃不飽的問題，舉例來說1碗飯的熱量才280大卡，但是1碗炒飯的熱量就會飆到500大卡，吃完後覺得吃不飽，很容易一碗接一碗的吃下去導致熱量爆表。

三、減「糖」比減「醣」更重要

我們在減重時少吃了一碗白飯，為了鼓勵自己卻又在餐後多喝了一杯珍珠奶茶，豈不本末倒置了嗎？精緻糖類攝取過多容易肥胖，近年調查發現，人們甜飲料攝取增加，已有許多研究證實精緻糖攝取過多與肥胖、代謝症候群、蛀牙有關，甜食吃太多不僅不會覺得飽，更容易吃下過量的食物。

日常生活中一日三餐，每餐都關係到我們如何挑選食物，選對食物自然身體負擔就會少，對健康更有益處，即使我們無法在短時間內迅速改變原有的舊習慣，希望大家在進一步認識澱粉後能破解你心中的疑惑，朝著這個方向出發，依照自己的情況，找到最適合自己的減重方法。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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