甜品食譜｜朱古力味濃Nutella杯子蛋糕　簡易做法微波爐3分鐘食得

愛吃朱古力的人這道甜點你一定要學起來！不僅有夠濃厚的Nutella朱古力，而且還很快就可以完成！



另外還有加入意想不到的「顆粒朱古力」，那就是小時候都有吃過的M&M朱古力啦！到底這道甜點有多簡單呢？馬上來看看吧！

Nutella杯子蛋糕食譜（按圖）

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材料： · Nutella朱古力醬 1/2紙杯

· 雞蛋 - 2隻

· 麵粉 - 6勺

· 牛奶 - 4勺

· M&M朱古力 · 1/2紙杯

· 雲呢拿雪糕 - 1勺



步驟：

1. 首先將雞蛋和牛奶混合在一起後，再放入Nutella朱古力一起攪拌均勻。

2. 加入過篩的麵粉到混合物中（步驟1）攪拌均勻，然後再加入M&M朱古力到麵糊裡攪拌均勻。

3. 將攪拌好的麵糊（步驟2）倒入到容器裡，放入微波爐微波3分鐘。如果想吃有點濕潤的口感，微波2分30秒就可以了。

4. 最後在熱騰騰的杯子蛋糕上放雲呢拿雪糕就完成了。

不用太多的步驟或是打發的動作，只需將所有的材料都混合均勻，一個輕鬆好吃的Nutella杯子蛋糕就這麼簡單完成了！如果你是Nutella同時又是M&M朱古力控的話，你怎麼可以錯過這道朱古力中的朱古力甜點呢？

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