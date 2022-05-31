排毒食物｜常感冒關節痛或重金屬太多　8排毒食物黑木耳助清腸胃

常覺得疲勞倦怠，或是常感冒、拉肚子、關節痛、肌肉疼痛嗎？也許你已經慢性金屬中毒，只是還沒有察覺到而已。當我們在享受現代化便利生活的同時，也在不知不覺中就讓重金屬囤積在我們體內。這些重金屬毒會累積在人體，分別對人體產生不同的影響及症狀。



毒素的累積會讓我們生病，那我們該怎麼排毒呢?其實，在日常吃的蔬菜中，就有8種食物具有強大的排毒功效。

吃8大排毒食物有助去除體內重金屬（按圖👇👇👇）

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1. 海帶

海帶中的褐藻膠因含水率高，在腸內能形成凝膠狀物質，有助於排除毒素物質，阻止人體吸收鉛、鎘等重金屬，排除體內放射性元素。

2. 番茄

番茄含有豐富的維他命C，而維他命C能排解各種重金屬毒，像是鉻、鋁、鉛等，而番茄有很好的抗氧化還能原能力，可與有毒物質結合，降低體內的重金屬含量。

3. 紅蘿蔔

紅蘿蔔是有效的解毒食物，與體內的汞離子結合之後，能有效降低血液中汞離子的濃度，加速體內汞離子的排出。

4. 大蒜

大蒜中所含的大蒜素，可與鉛結合成為無毒的化合物，能有效防治鉛中毒。此外，大蒜還能提高肝臟的解毒功能，阻斷亞硝胺致癌物質的合成。

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5. 綠豆

綠豆性寒味甘，可解酒毒、野菌毒、砒霜毒、有機磷農藥毒、鉛毒、丹石毒、草木諸毒、鼠藥毒等毒，促進機體的正常代謝。

6. 番薯

番薯含有豐富的膳食纖維，可以吸附食物中的有毒物質，並迅速將毒物帶離腸道，能減緩體內對有毒物質的吸收，是體內環保的好食材。

7. 南瓜

南瓜中富含的果膠，可以清除體內重金屬和部分農藥，故有防癌防毒的作用；南瓜中富含的鈷是合成胰島素必需的微量元素。南瓜還能消除致癌物質亞硝酸胺的突變作用。

8. 黑木耳

黑木耳中的植物膠質有較強的吸附力，可將殘留在人體消化系統內的雜質排出體外，起到清胃滌腸的作用。黑木耳對體內難以消化的穀殼、金屬屑等具有溶解作用。

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