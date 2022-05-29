紅棗營養｜護膚健腦助抗癌4大功效　配搭哪1種維他命增鐵質吸收？

紅棗在藥膳、甜湯中一直扮演著不可或缺的角色，紅棗藥性平和、味道也甘甜容易入口，且具有健脾益胃的效果，是不少人會選擇拿來滋補身體的中藥材。究竟紅棗還有哪些有益人體的營養與健康功效？《Hello醫師》將為你一一解說，並提供2道特色紅棗料理的製作方式。

文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



紅棗的營養價值

紅棗為鼠李科的落葉性果樹，原產於中國，之後傳入台灣，台灣目前主要產區在苗栗縣公館鄉。紅棗經曬乾後外表呈現暗紅色，雖然體積嬌小，但含有的營養卻不輸其他食物，也是大眾所熟知的中藥材。

根據台灣食品藥物管理署的資料統計，100公克紅棗有7.7公克膳食纖維、597毫克鉀、50毫克鈣，以及多種維他命與胺基酸。

紅棗4功效（按圖）

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紅棗補鐵效果不佳！搭配維他命C更吸收

許多民眾將紅棗當成補血聖品，不過由於其含鐵量高，100公克僅有1.7毫克，再加上紅棗的鐵質屬於非血基質鐵，而非血基質鐵屬於三價鐵（Fe3+），需要經過人體的分解與轉換後才有辦法被吸收。

建議若有缺鐵症狀的民眾，與其喝紅棗茶補血，不如多攝取紅肉類食物，並搭配富含維他命C的食物一起食用，才能有效提高鐵質攝取與吸收效率。

紅棗4功效 你不可不知！

紅棗在中醫上被認為具有健脾養胃、益血壯神的功效，無論是入菜或是當藥材都很適合。以現代醫學角度來看，紅棗具有下列好處：

1. 抗氧化、抗癌：紅棗含有黃酮類、多醣類、維他命C，這些都是身體不可或缺的抗氧化物，能幫助身體清除過多的自由基，防止細胞過度氧化，達到抗癌的效果。此外，紅棗還有種稱為「紅棗多糖」的成分，其也具有抗氧化、增強免疫力的作用。



2. 健腦：紅棗的萃取物已經有研究證實能改善睡眠品質以及大腦功能，此外，紅棗還能幫助腦細胞避免受到氧化，可能有助預防阿茲海默症。



3. 護膚：紅棗含有維他命C，具有促進體內膠原蛋白合成的功用，經由抗氧化作用後能防止黑色素在體內形成，達到減少斑點以及護膚的潛在功效。



4. 促進腸胃蠕動：紅棗富含膳食纖維，能幫助腸胃加速蠕動，改善便秘症狀。



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不是只有桂圓紅棗茶！紅棗料理這樣做

說到紅棗料理，不少人往往會想到桂圓紅棗茶，然而紅棗菜餚百百種，就讓《Hello醫師》為你介紹2道簡單好上手的紅棗料理：

紅棗木耳冰沙：

食材：乾白木耳5公克、紅棗1~2顆、水適量、粟粉、甜味劑適量。

做法：白木耳泡水20分鐘，去蒂後並切碎備用；將所有材料放入鍋中，加水煮滾，蓋上鍋蓋轉為中火煮15分鐘；將煮好的紅棗白木耳放置冷凍庫冷凍，退冰後成冰沙狀即可食用。



紅棗日式燉肉：

食材：新鮮紅棗100公克、薯仔100公克、五花肉片100公克、洋蔥60公克、秋葵20公克、水250cc、油1大匙、糖1大匙、醬油2大匙、味醂1大匙。

做法：紅棗去籽、秋葵抹鹽巴燙熟後切斷、薯仔與五花肉各切片備用；熱鍋後加入油，將薯仔放下去拌炒至表面微熟，此時將水、冰糖、紅棗、肉片依序加入，以小火燉煮5分鐘；之後再加入洋蔥與醬油煮5分鐘，起鍋前淋上味醂、放入秋葵拌煮後即可食用。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：紅棗補鐵功效不優！認識紅棗4大健康好處，2道紅棗料理這樣做】

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